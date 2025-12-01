草莓園變教室！桃園廣興國小食農課程 「水簾降溫」科技成教材

廣興國小學生了解「智食良果」控制器，收集環境感應器資料，並對應做出自動控制。（廣興國小提供）

桃園市八德區廣興國小與在地八塊厝草莓園攜手成為教育夥伴，合作推動多項食農課程，在互動中增長教學知能。近日斥資6萬元進一步將草莓園的「水簾降溫」科技轉化為教學素材，教導學生學習利用科技與環境共生共好，讓食農教育展現更多元的價值與學習意義。

廣興國小教務主任葉景棋說明，「水簾」原本使用在畜牧業養殖，經八塊厝草莓園的多方嘗試，終於成功導入溫室大棚做為降溫設備，學校也規劃「水簾科技探究課程」，結合食農教育架構「農業生產與環境」中「科技於農業生產的應用與影響」主軸，讓學生透過課程，進一步了解農業生產環境當中的科技應用，並嘗試運用科技解決農業發展所遇到的問題。

請繼續往下閱讀...

葉景棋表示，水簾科技探究課程的內容包含參觀、建立概念到實作。由老師帶領學生參訪草莓園的農業科技設施，包括高架化、介質選用、土壤EC值、氮磷鉀值、光照、溫濕度檢測技術、太陽能能源整合技術、水簾降溫科技、紅藍LED燈、遮陽系統、程控電腦等，讓學生初步瞭解科技設施在農業中的使用；接著，課程進入探究階段，學習如何利用科技實現無毒種植，包含液肥控制、無毒養殖、天敵防制、捕蟲科技、友善生態圈種植等；最後的實作，則以水簾降溫做為題目，於課堂中讓學生嘗試製作小型實驗模型，模擬草莓園的降溫系統。

實作課程中，老師首先講述水簾的原理、應用方式及重要觀念「水帶走熱量」，因此水簾可達到降溫效果。學生檢驗對比風扇、水簾彼此之間的相關性，設立實驗組與對照組，檢驗單開風扇、單開水簾以及兩者皆運作的降溫情況，不僅讓學生瞭解到降溫的效果，也能體驗水帶走熱量的實際效果。此外，學生透過時間軸圖表記錄試驗數據，並描繪出降溫曲線，實驗結果顯示降溫效果最為顯著為開啟後2分鐘左右，5分鐘趨於平穩，可降低約5°C。

廣興國小校長黃晃盟也說，此課程規劃小組成果發表，除了探討實驗結果，老師更引導學生思考降溫科技對於環境的影響，並結合當前環境變遷與聯合國SDGs議題，希望培養學生完整的科技觀與永續思維，啟發學生對科技的興趣與探究能力。

學生探索UVA補光燈，可捕捉趨光性蛾類，透過風扇將害蟲吸至捕捉網中。（廣興國小提供）

學生動手組裝水簾降溫模型。（廣興國小提供）

學生檢測水簾降溫數據，並做成紀錄。（廣興國小提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法