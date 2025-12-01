自小客卡高雄輕軌軌道 行控中心變更運轉模式、啟動接駁

自小客車卡在C35凱旋武昌站順行軌道。（高捷公司提供）

高雄輕軌今（1）日晚間7時49分發生意外，1輛自小客車疑因不熟路況，卡在C35凱旋武昌站順行軌道內，司機員立刻停車，安排車上旅客搭乘接駁車，全線已於8時35分恢復正常營運。

高雄1列順行列車今晚於C34五權國小站開往C35凱旋武昌站回報，1輛自小客車卡在C35凱旋武昌站順行軌道內，司機員立刻停車，並回報行車控制中心，因順、逆行列車均受影響無法通行，列車先退回C34五權國小站，並安排車上旅客接駁作業。

高雄輕軌隨即變更運轉模式，C36凱旋二聖站經C19馬卡道站，至C33衛生局站局部運轉，班距約13分鐘；C33衛生局站至C36凱旋二聖站啟動順、逆行接駁作業。由於該自小客車無法自行脫困，後續通知吊車前往處理。

受困車輛於晚間8時28分吊離軌道區，由於該車輛行經軌道區草皮有掀起現象，經覆土與巡檢後，全線於8時35分恢復正常營運。

高雄市捷運工程局與高捷公司再次提醒，輕軌沿線路口皆設置充分號誌、警示導引標誌與分隔島阻隔，車輛駕駛行經輕軌路口時務必減速，並留意燈號及路口進入方向，切勿誤入軌道區。而該駕駛侵入軌道區專有路權，違反大眾捷運法第50條第1項第3款，可處1500元至7500元罰鍰。

