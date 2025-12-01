農業部擬1年內全面禁止廚餘養豬 待行政院院會拍板

廚餘養豬將有望全面退場落日。（資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，隨中央實施高強度圍堵措施，疫情僅限單一案場，全國仍禁用廚餘，非洲豬瘟中央災害應變中心與各地方高層開會，討論廚餘養豬擬全面退場，並以1年為限，地方可自行決定縮短期限，農業部長陳駿季今（1日）強調，方案都還在討論中，仍待政院週四院會拍板。

廚餘為專家認定傳播非洲豬瘟的主要途徑，過去國內廚餘62%都是透過豬隻去化，農業部日前指出，擬讓廚餘養豬落日，並以1年為限，這1年中也擬禁止使用風險較高的家戶廚餘，但可用事業廚餘，在1年的期間內提出優惠方案協助廚餘養豬戶轉型改用飼料。

廚餘車強制加裝GPS 費用由農業部補助

應變中心今和各地方政府高層開會討論，農業部提出的方案為1年後廚餘養豬全國全面退場，地方可自行決定該縣市是否提早全面禁廚餘養豬，並在1年的落日期間，環境部不會再發出廚餘使用檢核證照，現有的廚餘養豬戶都必須裝設監視器，廚餘車都要加裝GPS，而GPS的費用等會由農業部補助。

陳駿季表示，今天和各地方開會，各縣市政府對養豬全面禁用廚於有共識，至於配套的部分，有部分地方政府有不同想法與意見，部分地方政府主張應立刻禁止廚餘養豬，不該有1年的落日期等，另相關方案配套明天還要跟養豬業者溝通，如補助等細節措施，最後會再將豬農與地方政府的意見彙整後呈報給政院決定，強調仍待政院做最後拍板定奪。

陳駿季坦言，中央之前就已規定禁止廚餘養豬，是否可例外許可的權限在地方政府，隨非洲豬瘟疫情爆發，很多地方政府也認為防疫優先，但對於落日的期間有不同意見，還需找尋共識。

