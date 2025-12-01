提升工地安全文化 桃園市推動第三屆安心工程獎獎評選今起報名開跑

提升工地安全文化，桃園市推動第三屆安心工程獎評選，今起受理報名。（桃市勞動檢查處提供）

桃園市正處建設期，各式建案齊發，有超過6000個營造工地，市府勞動檢查處推動優良營造工程發展職業安全衛生文化，並確實監督管理所屬勞工及承攬商恪遵職業安全衛生法規定，持續推動「第三屆桃園市政府安心工程獎」評選，今（1日）起開跑，報名申請時間至明年1月31日止，藉此激勵營造廠建立工地安全文化、推動友善及安全營造工地環境，並提升本市勞動力發展。

勞動檢查處營造業科長魏光甫表示，第三屆桃安獎將依工程屬性分公共工程與民間工程組，並以工程金額為2億元上下的工程共分成4個組別，評選方式採用3階段式審查機制進行審查，獲選桃安獎的工程將由市府公開頒發獎座及獎狀，並有多項獎勵措施，希望設置各建設工程都能共襄盛舉，以推動提升桃園市轄內各項工程建設安全衛生文化。

魏光甫說，有關申請報名、審查行程、獎勵措施，皆可至「桃園市政府勞動檢查處網站業務資訊」參閱，如對桃安獎尚有疑問，可洽詢服務專線（03）332-3606分機799，將有專人說明內容。

