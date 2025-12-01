輔導企業結合提振國旅 「東港好鵬派」推3條深度主題小旅行

經濟部中小企業署推動小微區域數位加值與創新體驗計畫，結合大鵬灣與在地特色店家。（記者陳彥廷攝）

經濟部中小及新創企業署推動「小微區域數位加值與創新體驗計畫」，屏東的計畫由「東港好鵬派」串聯東港店家結合自行車低碳旅遊，推出3條深度主題小旅行，分別為「東港大鵬灣冬日低碳之旅」、「東港早市美食海鮮之旅」與「東港華僑市場美食之旅」，以低碳單車漫遊手法，深入探索東港。

「小微區域數位加值與創新體驗計畫」由各縣市小微企業提案爭取，每縣市只有1個名額，今年屏東由在東港經營漁品、肉鬆多年的東大興漁品得標，未來也是遊程集散點，在用餐時刻到訪，就能就近到以黑鮪魚料理聞名的佳珍海產餐廳，或以處女蟳讓人驚艷的東昇餐廳用餐。

東大興漁品說，透過鐵馬將3個低碳遊程串連鎮內外，包括「東港大鵬灣冬日低碳之旅」包含大鵬灣遊客中心旁的「漂浮綠洲」咖啡廳、提供領騎導覽解說的大鵬灣單車站，或是搭乘鵬福遊艇體驗大鵬灣遊湖。「早市美食海鮮旅」則包含號稱早點超市的「華珍早點」、藏身巷弄且內部古樸溫馨的「房角石咖啡美學苑」、東港農會生鮮超市、信仰中心東隆宮。「華僑市場美食旅」則有漁郎生魚片店及日式風格的「旭仔花枝丸」以及「金星雙糕潤」。

東大興說，東港的海味美食文化與宗教信仰還有大鵬灣得天獨厚的濕地，都是常民文化，也是在地旅遊不可或缺元素，今年國旅不佳，因此希望能夠串聯鐵馬行，吸引更多人知道東港的獨特與美好，來到東港就能透過鐵馬一再回訪，一起把東港旅遊的餅作大，首年以東港的店家為主，未來可望擴展到鄰近的鄉如林邊、小琉球，目前主要設計是由遊客自行騎鐵馬遊覽，若需要有人導覽亦能向「鐵馬騎跡」接洽。

中小企業署指出，為輔導在地微小企業的再發展，這樣的城鄉發展是愈多人投入愈健康，一個品牌雖可以走得很快，但一群品牌卻能走得更遠；店家則說，「東港好鵬派」計畫有機會讓自己被部落客曝光，加上計畫還有三個工作坊的培訓及參訪，讓人收獲良多，也對自己未來成長方向更有概念，不再走冤枉路，覺得更踏實。

經濟部中小企業署推動小微區域數位加值與創新體驗計畫，結合大鵬灣與在地特色店家。（記者陳彥廷攝）

