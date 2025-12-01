看好精密機械與工具機能力！ 印度高階企業代表團12/3訪問彰化

彰化市今年7月舉辦印度產業說明會，打開交流的大門。（林世賢提供）

印度在非紅供應鏈扮演關鍵角色，看好彰化強大的精密機械與工具機的能力，將於12月3日到彰化舉辦「印度-台灣產業交流論壇暨歡迎晚宴」，將有印度商工部次長領軍25大企業參與，尋求在台灣的合作方向。

彰化市長林世賢表示，這是今年印度來台規格最高的參訪團，並指定要到彰化進行交流，這就是看好彰化優秀的製造能力。來台的印度企業包括電機電子、汽車暨汽車零組件、綠能科技、智慧製造、資通訊服務、AI智能應用、工具機與機械設備、無人機等產業，對於與彰化產業合作有高度興趣。

林世賢指出，印度與彰化的合作契機，來自於今年7月間，在彰化市舉辦的印度產業說明會，打開雙方往來交流的機會。這不只是讓彰化產業走出代工的軌道，打開印度市場，就是切入非紅產業鏈，也是為傳統產業的轉型，打開下一個產業戰場。

林世賢強調，彰化要擺脫低薪，就要接上新興的產業，以彰化厚實的精密機械與工具機實力，早就是全球接單。而印度市場的潛力無窮，具有人口紅利，也擁有數理與邏輯的能力，這場交流就是讓雙方進行整合，開啟台印雙邊合作的更多可能性。

