    首頁 > 生活

    萬大線永和永平國小站內植生牆難維護 北捷局：評估其他裝修方案

    2025/12/01 21:29 記者董冠怡／台北報導
    捷運萬大線永和永平國小站原規劃植生綠牆，台北捷運局正考慮以其他裝修方案取代。（取自捷運局官網）

    萬大中和樹林線一期的永和永平國小站建築設計，以綠意新生為題，主打植生綠牆系統建立達到環保節能效果，如今傳出因維護不易加上費用高，市府擬取消植生牆的規劃；對此，捷運局證實，正在評估調整為其他更符合車站公共設施的建築裝修方案，但是戶外綠化植栽不變。

    按照原本的規劃，永和永平國小站因鄰近永平國小與仁愛公園，車站建築設計從整合及擴充學校綠色環境出發，引入地下植物園，置入有高度的採光通風天井，導入自然光線與通風，重塑可自然呼吸的站體。

    捷運局回應，永和永平國小站擁有全台唯一的「採光通風井」，可以與站外空氣自然交換，不僅改善地下空間悶熱問題，也能引進自然光提升站內通風品質。該地下捷運站大廳層一面10米高挑空區牆面原設植生牆，種植植物行光合作用達吸碳效果。

    然而，考量地下空間恐植物生長不易，且高達10公尺維護困難，所需長期維護費用將極高，經與營運單位檢討，正在評估調整為其他更符合車站公共設施的建築裝修方案。

