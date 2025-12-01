「猛鬼大樓」明年拆除！西寧市場攤商怨空間縮水 改建社宅規劃進度曝

素有「猛鬼大樓」之稱的西寧大樓，規劃明年拆除改建成福星社宅二區。（民眾提供）

素有「猛鬼大樓」之稱的西寧大樓，規劃明年拆除改建成福星社宅二區，台北市議員劉耀仁今在市政總質詢表示，市場攤商不滿新大樓的規劃，原本在地下一樓營業的攤商抱怨，為了生計已吞忍3、40年，目前從設計圖來看，不僅無法搬遷至一樓，還被縮減使用面積，怒斥市場處承諾跳票。市場處回應，新市場樓層配置尚未確定，將與自治會及攤商研商後再確認攤位規劃；都發局補充，大樓預計明年10月開工拆除、2032年竣工。

劉耀仁指出，攤商抱怨改建後受限於大量公設，嚴重壓縮攤位空間，市場恐難以運作，要求增加使用面積，完善卸貨停車、冷凍空間，才能提供顧客優質的購物環境。

市場處說明，目前西寧大樓1樓共152攤、地下1樓203攤，地下1樓每攤約7.5平方公尺，改建後，新市場規劃1樓190攤、地下1樓125攤，每攤規劃約9平方公尺，地下1樓的攤商未來無論配置於1樓或地下1樓，每攤面積將大於現況。新市場樓層配置尚未確定，將與自治會及攤商研商後再確認攤位規劃。

西寧市場1樓及地下1樓營業種類相異，區分為二個自治會。市場處提到，目前已與兩會研商，預計在遷回新市場後辦理合併事宜，倘若願意提前合併，樂觀其成，但是整合涉及攤商權益，須經多數攤商同意，十月底前調查攤商意見，以協助自治會完成整合。

都發局表示，福星社宅二區今年辦理初步規劃設計及參建需求整合，建築量體初步規劃地上27層、地下5層，約1000戶社宅單元，西寧市場規劃位於1樓和地下1樓，面積9448平方公尺，2樓為住宿型長照機構、社福工作站與環保局勤務辦公室，3樓為身心障礙全日型住宿機構，4樓以上屬社宅。

西寧國宅原住戶均已安置完畢，共計339戶，都發局補充，其中福星社宅217戶、青年社宅二期119戶、基河三期3戶。將配合市場處的市場中繼計畫，待明年各單位搬遷完成後，即辦理拆除工程，預計明年10月開工拆除、2032年竣工。

