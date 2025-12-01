週三中部以北高山有望降雪 週四清晨下探13度

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

受東北季風及華南水氣影響，迎風面雲多短暫雨，中南部有零星降雨。中央氣象署預報，週三東北季風增強，北部及宜蘭氣溫明顯下降，提醒民眾適時調整穿著，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週四清晨最涼冷，空曠及河谷地區有機會下探13度。

預報員曾昭誠表示，明天週二桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週三清晨東北季風增強，北部、東半部降雨機率提高，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有局部較大雨勢機會，其他地區多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

週四降雨趨緩，週四至週末基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，週二各地白天約達24至28度，早晚約18至21度；週三清晨北部、宜蘭溫度明顯下降，整天溫度在17至20度，中南部白天22至25度。最涼冷時段落在週四清晨，各地15至18度，空曠及河谷地區再減少2度，有機會下探13度。

週五東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，不過早晚仍涼，中南部留意日夜溫差；週末兩天明顯回暖，北部可達21至24度，中南部約25度上下。

另外，曾昭誠表示，氣溫及中層水氣若達條件，週三中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。他也提醒，苗栗至台南沿海、台東沿海、恆春半島及離島明天風浪增強，請民眾留意。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法