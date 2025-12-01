亞洲技能競賽 高雄3職校奪3金

第3屆亞洲技能競賽，高雄市海青工商謝家蓁勇奪青少年組「平面設計技術」金牌。（高雄市教育局提供）

2025第3屆亞洲技能競賽甫在台北南港展覽館落幕，台灣代表隊蟬聯團體總冠軍，其中海青工商謝家蓁、中正高工薛湘嶧、三民家商校友蕭妤珊分別在青少年、青年組奪得3金。

海青工商廣告設計科1年級謝家蓁勇奪青少年組「平面設計技術」金牌，謝家蓁國中時就確立自己人生的目標，並到海青工商參與平面設計技能訓練，在老師曾耀緯的指導下，憑藉平日勤奮努力與專業訓練，在技術競爭激烈的「平面設計技術」青少年組比賽中順利摘金。

中正高工薛湘嶧獲青少年組電子職類金牌，他國三時選擇參加中正高工辦理的電子職類青少年組培訓，升高中時雖以在技優管道錄取雄工電機科，但仍選擇就讀中正高工電子科；今年7月先奪得全國技能競賽拿到全國第1名，取得了國手的資格並開始密集的培訓，終於在亞洲技能競賽最高盛事成功奪金。

榮獲青年組「服裝創作」金牌的三民家商校友蕭妤珊，目前就讀台南應用科技大學服裝設計管理系，從小就是一個喜歡畫圖孩子，高中時選擇與繪圖相關的學校三民家商，曾獲全國家事類技藝競賽服裝設計組第3名，以及第54屆全國技能競賽服裝創意金牌，這次在亞洲技能競賽勇奪金牌為國爭光。

三民家商校友蕭妤珊勇奪青年組「服裝創作」金牌。（高雄市教育局提供）

中正高工學生薛湘嶧榮獲青少年組電子職類金牌。（高雄市教育局提供）

