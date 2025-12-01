脊損傷友聖誕紅公益義賣 林謝罕見憶數十年眾人愛心成就一切

宏國關係事業林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見（中）長年支持脊髓損傷病友，今年再度舉辦聖誕紅義賣公益活動，所得全數捐給傷友復健重生。（脊髓損傷潛能發展中心提供）

12月有了愛心更加溫暖！林堉琪先生紀念基金會與脊髓損傷潛能發展中心為了支持脊損傷友復健重生，今（1日）舉辦聖誕紅義賣公益活動，除了愛心企業長期贊助，前立法院長王金平、藝人王中平等也到場相挺，讓基金會董事長林謝罕見回憶起數十年來因為有眾人愛心，才能成就一切。

這段公益之旅的起點，源自於宏國關係事業林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見，她在1998年造訪脊損中心，看到傷友們在艱難中仍堅持學習，深受觸動，繼而發起一連串的「願」系列募款活動。2000年正式啟動「聖誕紅義賣」，籌募所得用於脊損中心「生活重建及自立生活」服務經費，這份持續不輟的愛心，點亮一代又一代的傷友重生之路。

林謝罕見回憶起數十年來投身公益，感性表示：「感謝現場每一位好朋友的支持，讓愛心成就一切」，也感謝立院前院長王金平、立委王世堅、葉元之、洪孟楷以及台北市議員秦慧珠等出席力挺，讓願力持續發光，助更多傷友看到前行的希望。藝人王中平也與女兒韓菲組成父女檔，共同暖心應援義賣公益，呼籲外界支持脊損傷友。

聖誕紅義賣獲得宏國關係事業、凱撒飯店連鎖、宏國德霖科技大學、首泰建設、忠泰建設等友善企業與學校的長期響應，以及中華花藝設計協會對公益的無私投入，今日更由花藝老師林惠理進行現場花藝示範，帶來活動最大件的拍賣作品，並由墾丁凱撒飯店競標成功，義賣所得全數捐為脊損傷友的生活重建經費。

林堉琪先生紀念基金會與脊髓損傷潛能發展中心舉辦「聖誕紅義賣活動」，邀請藝人代言及政治人物共襄盛舉，盼大眾一起來作公益，支持脊損傷友復健重生。（脊髓損傷潛能發展中心提供）

藝人王中平（右一）也與女兒韓菲（右二）暖心應援聖誕紅義賣公益，呼籲外界支持脊損傷友。（脊髓損傷潛能發展中心提供）

林堉琪先生紀念基金會與脊髓損傷潛能發展中心共同舉辦聖誕紅義賣活動，並找來花藝老師現場示範，義賣所得全數捐給傷友重建生活。（脊髓損傷潛能發展中心提供）

