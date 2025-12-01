竹縣養豬場明年底前全面轉用飼料 轉型期加強監控、增去化量能

新竹縣政府表示，會配合中央明年12月31日後全面禁用廚餘養豬政策上路。（記者黃美珠攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心今天開會後宣佈，原則全面禁用廚餘養豬，且給予1年期間轉型，新竹縣副縣長陳見賢在線上會議中表示，新竹縣199場養豬場約有37%在用廚餘等廢棄物餵養豬隻，未來將全力就前述政策，推動相關轉型、查核、監控作業，但他也建議中央配套輔導地方水資中心擴充設備，以利明年12月31日起全面禁用廚餘養豬後的廚餘濾液處理問題。

陳見賢說，配合前述防範非洲豬瘟的政策，新竹縣明年12月31日之前會完成輔導廚餘養豬業者全面轉用飼料飼養；過渡期間，各豬場須於今年底前決定是否續用廚餘餵豬。若選擇續用，須完成廚餘加熱處理溫度監視錄影系統，並確保影像可供查核；同時，載運廚餘的車輛須安裝GPS，以利掌握清運路線。期間，縣府會配合中央全力查核且幫忙豬農逐步完成轉型。

不過，在前述全面禁用廚餘養豬的明年底最後期限前，中央也有條件以明年為期1年的時間，恢復用事業廚餘、動物性廢渣以及畜禽屠宰下腳料來養豬，持續被禁止用來餵養的是「家戶廚餘」。

縣府環保局將把廚餘依風險高低分流處理，風險較低的動物性殘渣、通路即期食品、食品工廠下腳料、機關學校團膳以及事業廚餘將開放由畜牧場使用養豬；高風險的家戶、集合式住宅廚餘則用黑水虻來處理再利用。

短期內環保局將執行廚餘養豬場聯合稽查，且輔導養豬戶增設廚餘蒸煮即時監控系統，以確保符合中央的廚餘養豬解封條件，長期對策在持續用黑水虻處理機關學校產生的廚餘外，也規劃提升廚餘再利用設施的處理量能，並積極尋覓廚餘濾液去化管道等。

新竹縣副縣長陳見賢今天在非洲豬瘟中央災害應變中心線上會議中建議，明年底之後全面禁用廚餘養豬上路前，也能配套輔導地方水資中心擴充處理廚餘濾液等的設備。（記者黃美珠攝）

