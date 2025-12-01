全聯檢出禁藥鯛魚排流入南投這鄉鎮 賣到只剩2包

南投縣衛生局1日派員前往全聯南投縣集集民生店稽查，被檢出禁藥的鯛魚排產品已下架。（南投縣衛生局提供）

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」，被檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，其中24包流向全聯南投縣集集民生店，南投縣衛生局今（1日）下午派員前往稽查，查出已售出22包，剩下2包於上月28日下架後退回總公司，架上已無該批產品。

南投縣衛生局指出，高雄市衛生局今年10月間執行「食品抽驗計畫」，在全聯路竹中正分公司抽驗效期至2027年9月16日「台灣鯛魚排（大）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，經追查，有上萬片鯛魚排流往全台18縣市。

請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局今日下午4時許通報南投縣衛生局，指有該批鯛魚排流向全聯集集民生店，立即派員前往稽查，經查該店於11月28日晚間接獲總公司通知後，已將「台灣鯛魚排（大）」不分批號全面下架，惟總計進貨24包，售出22包、2包下架並退回總公司。

衛生局提醒消費者，應立即停止食用前述問題商品，通路業者須全面受理退貨，並辦理回收作業，衛生局也將加強市售食品動物用藥殘留抽驗，確保食品安全，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽本局服務專線049-2231994。

