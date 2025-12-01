三航廈北廊廳明增為6架次出發 桃機：期待耶誕節前正式營運

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運。（記者陳逸寬攝）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳今天（1日）試營運，服務華航、長榮、星宇各1出發架次；明天將增至各2架次，總計6架次，接下來將逐步增加服務架次。至於北廊廳能否在耶誕節前正式營運，桃機公司董事長楊偉甫表示：「期待」。

北廊廳試營運首日，安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741三家國籍航空使用，共服務968名旅客。桃機、航空公司、地勤單位事後開會檢討營運情形。

請繼續往下閱讀...

楊偉甫表示，今天服務3架次，接下來會逐步增加並擴大服務人力，確認每一個登機門實際使用情況並改進。桃機規劃年底前正式營運，能否趕在人潮眾多的聖誕節前正式運轉，楊偉甫表示：「期待」。

總經理范孝倫表示，今天檢討多是作業面問題，例如櫃台廣播聲音太小、與中央廣播須有區隔性、關門速度提升效率等，會持續檢討精進，在正式啟用前達最好狀態。

北廊廳自第二航廈D10登機門往後延伸，新設D11至D18登機門，總長783公尺，走完全程約10分鐘；3樓是出境層，4樓是入境層；在第三航廈主體建築啟用前，報到及安檢於第二航廈進行。

不同於既有航廈候機室各自獨立，北廊廳採通透挑高設計，規劃開放式候機區，從D11可望見D18，視線及感受較為寬闊。設計採用黃色、橘色、橘紅色，並有大面積玻璃帷幕，空間明亮有朝氣。站立區及座位區皆設有插座，並提供按摩椅。

進駐品牌方面，包含星巴克、興波咖啡、微熱山丘、堡島漢堡、手信坊、滬品湯包牛肉麵、台灣尚好禮、台灣伴手禮商店、iTravel航空補給站等。

第三航廈工程包括，航廈主體、北／南登機廊廳、辦公大樓等，前後歷經3次修正計畫，目前經費上調至1283.73億元。整體工程計畫2017年開始施工，截至今年10月底，進度達83％，預計2027年底全數完工啟用。北廊廳今年9月率先完工，今天試營運，年底前正式啟用。

8個登機門中，D14、D15可同時停靠2架飛機，總計最多容納10架，年運量達580萬人次。交通部常務次長林國顯表示，未來整體第三航廈啟用後，服務量能可年增4500萬人次，加上第一、第二航廈，讓桃機總體量能提升至每年8200萬人次。未來進駐第三航廈的航空公司，范孝倫表示，會優先服務國籍航空，即華航、長榮、星宇航空。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運，08:35起飛的中華航空CI130，成為北廊廳首架航班。（記者陳逸寬攝）

桃園機場第三航廈北登機廊廳外觀。（記者陳逸寬攝）

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法