為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄又有里要分割？第6大鼎泰里將開說明會 里長喊「不拆」

    2025/12/01 19:02 記者許麗娟／高雄報導
    河堤國小是管制學校，部分里民擔心分里後，未來孩子的學區恐生變。（記者許麗娟攝）

    河堤國小是管制學校，部分里民擔心分里後，未來孩子的學區恐生變。（記者許麗娟攝）

    全國人口數最多的前10大里，高雄市包辦6個，其中全市第6大里三民區鼎泰里目前人口數近2.5萬人，恐以新舊部落割成3個里，公所將於12月5日晚上7點在河堤國小召開說明會，不過里長張吉雄已先表態反對，是否拆得成恐怕須協調。

    三民區鼎泰里包括民族一路以西的河堤社區及以東的舊部落社區，近年來由於河堤社區快速發展，大樓建案不斷，目前全里已有74鄰、2萬4798人，是全國第10大里、高雄市第6大里。依區公所初步規劃，鼎泰里將拆成3個里，即民族一路以東的舊部落為1里，河堤社區則以裕誠路為中線再切割成2里。

    鼎泰里里長張吉雄表示，近期公告要開分里說明會，收到很多里民電話「罵死了」，他喊話「不拆」，認為里內大樓群佔半數，而且都有管理委員會，服務相對單純，也深怕拆里後資源及目前計劃中的活動中心等大計劃會有分配不均的問題，且認為里內人口數再增加人口的可能性不高，目前是可負荷的狀態，擔心分割後很多事會沒辦法做，而且里民也擔心河堤國小是管制學校，分割後孩子就讀未來會被分散到其他周邊學校的學區。

    里民蘇小姐則表示，需要了解分了有什麼好處？不分有什麼好處？目前還摸不著頭緒，如果分里後資源可以變多，又多一個里長服務，對里民當然好，而且河堤路近期有一棟新大樓600多戶已落成開始入住，5年內還有新建案會完成，認為人口會越來越多，贊成與否可能還要看說明會後了解狀況才會清楚。

    鼎泰里將於5日召開分里說明會，初步規劃為1里拆為3里。（民眾提供）

    鼎泰里將於5日召開分里說明會，初步規劃為1里拆為3里。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播