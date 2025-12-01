桃園客語家庭2.0影片競賽吸逾2萬支投稿 今公布第2季10支優選作品

孩子在鏡頭前化身氣象主播，用客語播報天氣，展現滿滿活力與創意。（桃市客家局提供）

桃園市政府客家事務局今（1）日公布「桃園客語家庭2.0計畫」第二季（9至11月）影片競賽10支優選作品。得獎影片以創意呈現家庭講客的面貌，也讓得獎者成功抱回萬元大獎。該計畫自今年6月1日活動開跑後，有越來越多家庭拿起手機，以一支支短片記錄家庭成員講客語的瞬間，短短5個半月內，投稿量突破2萬支，創下新高，讓每支影片都成為桃園推動客語傳承、最動人的見證。

客家局長范姜泰基表示，本季優選作品各具特色，充分呈現創意與多元的家庭講客風貌。從趣味客語問答展現親子默契、孩子化身小小氣象主播以客語報天氣，到活力十足的「細妹恁靚」唱跳演出，以及阿公阿婆入鏡與孩子共享學習樂趣等，每支作品都真實記錄客語在家庭中自然流動的溫度與生命力。

范姜泰基說，桃園客語家庭計畫今年邁入第二年，以「屋下來講客 有影喔！」為口號，持續透過影片募集、競賽及增能活動，陪伴家庭把客語帶回生活、說進日常。除了鼓勵家人以鏡頭捕捉用客語互動的瞬間，客家局也舉辦60場多元增能活動，包括香氣四溢的客家米食料理、踏訪在地的文化走讀，以及深受親子喜愛的歌謠唱跳課程，讓講客語這件事在歡笑中自然發生，成為家庭生活溫暖的一部分。

各得獎影片已公布在「桃園客語家庭2.0」官網，邀請市民一起感受客語傳承的溫度與活力。

阿公、阿婆與孫子女一同入鏡說客語，呈現跨世代共學的暖心互動。（桃市客家局提供）

大人細子來唱跳，遊戲中引導孩子學習客語詞彙，自然使用客語交流。（桃市客家局提供）

