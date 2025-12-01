文萌樓周邊都更案馬路現裂縫 營造單位：監測值正常、已派員處理

台北市定古蹟文萌樓對面的社區地板出現多處裂縫，居民擔心有公安疑慮，但營造單位強調監測數據皆在正常範圍內。（記者楊心慧攝）

台北市定古蹟文萌樓周邊進行都更案，規劃興建地上26層、地下5層的住宅大樓，不過對街建物及馬路也出現大片裂縫，居民擔心有公安疑慮。營造單位受訪表示，每週都會定期監測數據，數據也都公開，目前所有的監測數據均在管理值範圍內，請居民不用擔心，至於馬路上的裂縫，也派員積極處理、修補，安全上不會有問題；該案在施工前有進行鄰房現況鑑定，該建物的人行道即已有裂縫存在。

營造單位指出，該都更案施工是採用「逆打工法」，先施作擋土壁和預埋基礎柱，然後在地面層結構體完成後，同時向上和向下施工樓層。一般「順打工法」是先進行土方開挖、地下基礎層、最底地下層，再逐層向上施工至地面層，最後回填並建造地面層結構；以逆打工法施工，用結構樓板替代一般順打工法，施工更為穩定與安全。

營造單位表示，「逆打工法」施工難度較高且複雜，成本也較高，建商於都更計畫階段即已評估因緊鄰「文萌樓市定古蹟」，巷子也較小，採用「逆打工法」，可減少大規模開挖所造成的地層變位，原本在興建前就有做好功課，也把馬路上的地板、裂縫等全面調查、拍照，目前出現的裂縫是原本就有的小裂縫，確實施工裂縫變大，但施工難免會有震動，公司也積極處理。

針對修復作業，營造單位說，原本已排工班修復，但零星居民有意見，所以暫緩，也不了解為何有部分居民不願工班去修，營造單位仍希望居民的意見盡快整合，讓工班能夠先將裂縫修復，目前居民所提出的修復及減少噪音、部分時段不要施工的部分也盡力配合，且在現場也有人員能聯繫，居民只要有問題都能找得到人。

施工安全監測有訂定施工中的管理值、警戒值及行動值三種監測基準，用於評估工程安全與進度，管理值是正常監測範圍，工程持續進行；警戒值表示接近風險區，需提高監測頻率並準備應變；行動值則代表已達危險臨界，需立即停止施工並啟動應變機制。

營造單位表示，目前所有的監測值都在「管理值」範圍內，每天也都有人員監測，數據也都公開在網路上，請居民不用擔心。

另外，文萌樓鄰損，建設公司指出，文萌樓是古蹟，所採用的建材為配合古蹟修復之建材，周邊施工震動難免會造成影響，也與屋主積極溝通，針對施工前文萌樓即已存在的「舊傷」及開始施工後發生的「新傷」都願意負責修復，先前也花費近千萬元協助打地基、搭棚來保護文萌樓。

建設公司強調，先前已針對壁紙材質、地板等材料及修復事宜和屋主進行聯繫，但皆無下文，盼屋主能回覆簽回選定的建材及可進行修護期間等，讓營造單位儘速修復古蹟，文萌樓可恢復對外開放，以活用古蹟資產。

台北市定古蹟文萌樓周邊進行都更案。（記者楊心慧攝）

