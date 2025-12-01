為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    辦公室裡誰最大？律師曝「超簡單辨識法」 上班族喊：太有感

    2025/12/01 20:13 即時新聞／綜合報導
    律師林智群在臉書分享多年觀察，直指「不要小看穿T恤的人」，因為在一間充滿西裝領帶的辦公室裡，「唯一穿T恤的，不是工讀生，就是老闆」。（情境照）

    律師林智群在臉書分享多年觀察，直指「不要小看穿T恤的人」，因為在一間充滿西裝領帶的辦公室裡，「唯一穿T恤的，不是工讀生，就是老闆」。（情境照）

    在不少公司文化裡，衣著已悄悄成為辨識誰是「大尾」的重要指標。律師林智群在臉書分享多年觀察，直指「不要小看穿T恤的人」，因為在一間充滿西裝領帶的辦公室裡，「唯一穿T恤的，不是工讀生，就是老闆」。貼文一出即引發上班族共鳴，許多網友也分享自己過去誤判「咖位」的趣事。

    林智群今日在臉書發文表示，他回憶年輕時到子公司開會，總習慣依座位與年紀判斷誰是主管，「坐中間那位、年紀較大、穿得正式的，就是 key man」。但隨著年紀增長，他發現更準確的方法其實是看穿著，「整個辦公室裡面都是穿西裝打領帶，只有一個人穿T恤，那個人就是key man。」並提醒，「總之不要看輕穿T恤的人，他要嘛是工讀生，要嘛就是老闆。」

    貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「你說得對，我老闆都短褲，T恤，布鞋。」、「穿著T恤，坐姿還放鬆的，肯定最大尾」、「年輕時有客戶第一次來拜訪，互換名片時看她的職稱是業務專員，後來較熟後才知道她是六家企業的大老闆。」、「以前接過客戶的名片，名片上面很乾淨只有一個名字，沒有職稱，那個才是最大咖的」、「哈哈，年輕時打工，進別人辦公室也是如此，前排都是西裝，最後一位就是穿T恤，不知天高地厚，還想這那位？原來，他就老闆啦！」

    圖
    圖
