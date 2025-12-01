為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    糗！台南警察接獲交通違規檢舉 開罰單時發現...是自己

    2025/12/01 20:39 即時新聞／綜合報導
    台南一位警員近日接獲民眾檢舉交通違規，開罰單時一比對，竟發現被檢舉的人就是自己。（圖翻攝自台南市政府警察局第五分局臉書粉專）

    台南一位警員近日接獲民眾檢舉交通違規，開罰單時一比對，竟發現被檢舉的人就是自己，這件事情曝光後引發網友熱議。

    台南市政府警察局第五分局最近在臉書粉專PO出一張罰單，苦笑問鄉民「檢舉承辦人開到自己罰單的機率有多少？」照片可以看到，該罰單是依檢舉人提供的影像證據，經查證後成立的違規案件，事發地點為台南市北區北安路，違規理由為「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈」。

    據悉，警方接獲檢舉進入分局裁處流程時，承辦的員警竟發現，被檢舉的人竟然就是自己。不過台南五分局有解釋，違規當下的駕駛人其實是當事員警的家人，轉彎時忘記打方向燈被檢舉，但當事員警還是會乖乖去繳罰單。台南五分局也提醒用路人，駕駛在起駛前、轉彎、變換車道（包含跨越路面邊線）、超車都要記得打方向燈。

    網友紛紛表示，「沒有聖人，警察也會違規！多檢舉，總有一天檢舉到警察，笑死」、「看過更好笑的：阿公收到罰單，開單人竟然是孫子 」、「這負面教材是不是值得一個嘉獎」、「這比樂透還難中，還是員警要讓檢舉人刷存在感」、「違規就認啦，跟身份是什麼無關」、「承辦人自己變成案例教育」、「沒自己吃案值得肯定」、「其實徇私不舉可以有一百種理由，但秉公處理就是一個讚」。

