    首頁 > 生活

    學傻瓜電擊有小禮、抽麵包券 安南醫院12/1~19等你來學AED

    2025/12/01 18:07 記者王俊忠／台南報導
    長輩學習如何操作AED傻瓜電擊器。（安南醫院提供）

    台南市立安南醫院從12月1日起舉行為期3週的「搶救古都的心跳聲－學電擊．抽麵包．找尋救難英雄」活動，首日由該院「ABC急救俱樂部講師」進行「傻瓜電擊器（AED）」示範教學，並邀請市民朋友、到院就醫民眾及家屬、貴賓一起來學習，並當場抽獎由帕莎蒂娜公司提供的「300元麵包券」。

    這次活動由安南醫院主辦，南市衛生局、傳壽醫療基金會、帕莎蒂娜國際公司贊助協辦，希望結合市立醫院與民間的力量，共同推廣「民眾急救教育」，打造健康安全的社區。

    為期3週（12/1-12/19）的活動期間，安南醫院將在門診大樓1樓大廳，於週一至週五上午9點至11點30分，設置「ABC來電小站」，來院就醫的民眾或民眾家屬在等候看診、抽血、領藥時，可利用5分鐘時間到來電小站認識傻瓜電擊器並學習如何操作。學會這一技之長的民眾可獲得由傳壽基金會贈送的精美小禮物，同時每日抽出3位幸運救難英雄，可獲得帕莎蒂娜麵包坊「300元麵包券」，可謂一舉三得！

    安南醫院表示，此次活動是該院結合志工、社福團體及民間企業團體，共同打造安南區成為一個健康安全新社區的起步，希望經由不斷的努力，10年後安南地區的民眾一旦發生急難時，身旁隨時有人能伸出雙手即刻救援。

    為了讓急救教育能夠更普及，本次活動還將找尋台灣年齡最小與最大會操作「傻瓜電擊器（AED）」的「救難小英雄及大英雄」，予以表揚並各贈與1000元麵包券，歡迎有志成為救難英雄的市民朋友們一起來挑戰！

    小朋友學習如何操作AED傻瓜電擊器。（安南醫院提供）

