    油味自來水擾民多日 基隆地檢署出手組專案小組偵查

    2025/12/01 17:52 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地檢署已成立專案小組，並指派國土暨環保專組檢察官負責偵查此次自來水有油味案件。（記者吳昇儒攝）

    基隆市、新北市汐止區自來水近期傳出汽油味，迄今邁入第5天，不少民眾不敢飲用，只能購買瓶裝水因應生活所需。目前污染來源仍待進一步釐清，基隆地檢署今指出，事涉人民用水安全，已與基隆市環保局、警察局開會研議，共組專案小組，並指派國土暨環保專組檢察官負責偵查。

    基隆市多區自來水自上個月27日起陸續傳出有「油味」，至今邁入第5天，甚至連汐止地區也受到波及。初步調查，是八堵抽水站抽取基隆河水時，抽到含油的河水；但油污來源及抽取到污染水源的原因，仍待釐清。

    基隆市長謝國樑昨主持應變會議時表示，初步研判是監控設備「水面油膜感測計」故障，今下令環保局開罰自來水公司50萬元；但水公司第一區管理處否認設備故障，是市政府搞錯機器，指廠內2台油膜偵測器，1台正常運作，由於油膜偵測器是透過光線反射感應，當時天微微亮，光線微弱，無法偵測到異味，另1台已報廢尚未拆除。

    基隆市議會議長童子瑋表示，市民最關切的是盡快解決民生用水問題，不是檢討、究責、開罰的時刻，市府應於第一時間保障民眾用水安全，並非把責任往外推。

    基隆地檢署今日指出，該案目前已透過檢、警、環聯繫平台，研析相關案情，並已成立專案小組進行偵查，將與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑事不法，將依法嚴謹、迅速查辦，以維公共利益及社會大眾用水安全。

    基隆市議會議長童子瑋表示，市府應於第一時間保障民眾用水安全，而非把責任往外推。（記者吳昇儒攝）

