市幼1學期換3老師將爆「轉學潮」？馬公市長：調整符合幼照法規

馬公市代會副主席莊國輝提出警訊、市立幼兒園將爆發「轉學潮」，原因是國教班1學期換3任老師。（馬公市公所提供）

馬公市代會副主席莊國輝提出警訊、市立幼兒園將爆發「轉學潮」，原因是國教班1學期換3任老師，讓家長、學生及老師都無所適從，因此家長決定集體轉學！馬公市長黃健忠親上火線說明，並無3換老師的說法，同時代理教師都是幼教相關科系畢業，具有多年教學經驗。

莊國輝表示，去年12月24日澎湖縣召開會議，自今年8月1日起，幼兒園要符合一師一保的政策。今年3月19日馬市幼提墊付案，增加6名代理教保員；7月31日馬市幼5名國教署補助代理教保員，應該要甄選續聘，卻未續聘改由3個月短聘。

請繼續往下閱讀...

9月5日馬市幼提墊付案、增加7名代理教師，10月9日甄選5名代理教保員；10月20日教育處發函表示招聘員額錯誤，代理教保員已經超過，應聘任教師。10月22日馬市幼下架原本簡章，修改後重新上架，改成甄選4名代理教保員。10月27日教育處發函表示，馬公市立幼兒園應停止已連續短期聘用3個月內代理人缺額，3個月以上的缺額要公開甄選；並且提出4點錯誤要修正。10月30日馬市幼下架代理教保員簡章，改為代理教師甄選7名。

黃健忠說，並無3波老師異動。為因應幼照法規定，本學期先行派任具教師證教保員擔任國幼班老師，11月27日辦理3招代理教師甄選完畢，進行第二次調整部分班級，讓具代理教師資格之老師帶領國幼班，以符合法規。有關代理教師甄選，錄取人員皆為幼教相關科系畢業，且具有多年教學經驗。

莊國輝（白色外套者）與市長黃健忠（中）針對馬公市立幼兒園教師更換問題意見分歧。（馬公市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法