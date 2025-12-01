為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    市幼1學期換3老師將爆「轉學潮」？馬公市長：調整符合幼照法規

    2025/12/01 18:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市代會副主席莊國輝提出警訊、市立幼兒園將爆發「轉學潮」，原因是國教班1學期換3任老師。（馬公市公所提供）

    馬公市代會副主席莊國輝提出警訊、市立幼兒園將爆發「轉學潮」，原因是國教班1學期換3任老師。（馬公市公所提供）

    馬公市代會副主席莊國輝提出警訊、市立幼兒園將爆發「轉學潮」，原因是國教班1學期換3任老師，讓家長、學生及老師都無所適從，因此家長決定集體轉學！馬公市長黃健忠親上火線說明，並無3換老師的說法，同時代理教師都是幼教相關科系畢業，具有多年教學經驗。

    莊國輝表示，去年12月24日澎湖縣召開會議，自今年8月1日起，幼兒園要符合一師一保的政策。今年3月19日馬市幼提墊付案，增加6名代理教保員；7月31日馬市幼5名國教署補助代理教保員，應該要甄選續聘，卻未續聘改由3個月短聘。

    9月5日馬市幼提墊付案、增加7名代理教師，10月9日甄選5名代理教保員；10月20日教育處發函表示招聘員額錯誤，代理教保員已經超過，應聘任教師。10月22日馬市幼下架原本簡章，修改後重新上架，改成甄選4名代理教保員。10月27日教育處發函表示，馬公市立幼兒園應停止已連續短期聘用3個月內代理人缺額，3個月以上的缺額要公開甄選；並且提出4點錯誤要修正。10月30日馬市幼下架代理教保員簡章，改為代理教師甄選7名。

    黃健忠說，並無3波老師異動。為因應幼照法規定，本學期先行派任具教師證教保員擔任國幼班老師，11月27日辦理3招代理教師甄選完畢，進行第二次調整部分班級，讓具代理教師資格之老師帶領國幼班，以符合法規。有關代理教師甄選，錄取人員皆為幼教相關科系畢業，且具有多年教學經驗。

    莊國輝（白色外套者）與市長黃健忠（中）針對馬公市立幼兒園教師更換問題意見分歧。（馬公市公所提供）

    莊國輝（白色外套者）與市長黃健忠（中）針對馬公市立幼兒園教師更換問題意見分歧。（馬公市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播