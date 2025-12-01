基隆自來水有油味 立委林沛祥轉述：污染源很可能是「柴油碎片」

國民黨立委林沛祥（圖中）邀請自來水公司總經理李丁來（右二）專案報告。（林沛祥辦公室提供）

基隆市及部分新北地區近日傳出自來水有油污異味，引發民眾擔憂。國民黨籍立法委員林沛祥今天（1日）在國會辦公室召集台灣自來水公司總經理李丁來進行專案報告，並與同黨籍基隆市長謝國樑、新北市立委廖先翔關注整體處理進度，了解補償方案與水質改善狀況。林沛祥會後轉述李丁來的說法，指已檢測出污染源很可能是「柴油碎片」。

謝國樑表示，他已經請市府工務處成立專案小組，與台灣自來水公司對接，針對水質檢測與飲用安全進行更嚴密的把關，確保未來基隆市民的用水安全能有更好的保障

林沛祥、廖先翔將在立法院經濟委員會提案，針對自來水公司後續長期改善部分，要求水公司評估將基隆與汐止的供水系統與翡翠水庫串接，從源頭提升水質穩定度，確保區域民眾能使用到最乾淨的水源。謝國樑事後受訪時對此表示，當然好，這件事樂觀其成。

李丁來表示，目前水質狀況已恢復正常，未再持續出現污染問題；同時承諾將對受影響民眾提出最大程度的補償方案，即日起至12月4日（週四），全力協助各地水車需求，以確保供水不中斷。此外，針對污染物初步檢測顯示疑似為「柴油碎片」所造成的油污，台水已加強採樣程序，並緊急採購最新型油墨檢測器，以提升現場檢測的準確度，避免既有儀器可能產生的落差。

林沛祥表示，民眾的不安與憤怒完全能理解，他要求水公司嚴格監測各區水質變化，並公開透明地提供檢測結果，尤其要提出清楚、具體、可讓民眾放心的科學證據，並持續追查油污來源。他強調：「這不是一句『水質正常』就能結束的事，水公司必須拿出證據，能讓民眾真正安心。」林沛祥說，他將持續追蹤調查進度，將就此事質詢經濟部，確保民眾用水安全。

