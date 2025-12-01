南投仁愛甜柿園遭獼猴闖入亂採偷吃 農民損失慘重心淌血

滿地被猴群採摘丟棄的甜柿，農民欲哭無淚。（亞馥恩提供）

台灣獼猴族群越來越多，位在南投仁愛鄉的馬烈霸部落，果農等著甜柿成熟採收之際，又遇停電導致防猴電網斷電，20多隻台灣獼猴闖進果園採摘、丟棄，損失慘重，農民籲請政府協助防止猴害。南投縣府農業處表示，農民可申請補助架設電網，再配合假人、放鞭炮等方式來驅趕猴群，若仍效果不佳，可申請人道圍捕。

在馬烈霸部落種植甜柿的農民亞馥恩指出，前幾天山區停電，果園的防猴電網斷電，就有20多隻猴子成群結隊入侵果園，採摘剛要採收的甜柿，有的吃一口就丟棄，叔叔種48棵甜柿，最後只剩9棵可採摘，因為猴群的入侵，農民損失慘重，真的是欲哭無淚。

亞馥恩表示，不只甜柿遭猴群破壞，整個山區的農作物，包括番茄、敏豆及高麗菜都會被猴群進入破壞，農民放鞭炮驅趕，猴子會等炮聲停止後再重新進入果園，農民都叫苦連天，希望相關單位能協助部落防止猴害。

南投縣府農業處副處長曾銀位表示，農民可向縣府申請補助架設電網、電圍籬，不過因猴子智商高，會模仿，也有記憶，只用一種驅趕方法是不夠的，最好能多管齊下，包括豎假人、養狗看守、播放不同的聲音，或是用人聲來趕走猴子，再搭配放鞭炮等方式驅趕。

曾銀位也說，萬一各種方式都用了，驅趕的效果仍不佳時，可向南投縣府申請人道圍捕、獵殺，但一定要經申請才能實施。

仁愛鄉馬烈霸部落的甜柿成熟，外型鮮豔欲滴。（農民亞馥恩提供）

被猴子啃咬剩一半的甜柿果實。（亞馥恩提供）

農民放鞭炮驅趕猴群。（亞馥恩提供）

農民拍到猴群走電線再跳入果園畫面。（亞馥恩提供）

