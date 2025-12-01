為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥 嘉義縣全數掌握、退貨下架

    2025/12/01 17:17 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣衛生局將檢出動物用藥的「台灣鯛魚排」下架。（嘉義縣衛生局提供）

    全聯門市販售「台灣鯛魚排（效期：2027年9月16日）」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，嘉義縣衛生局接獲通報後，全面清查全聯等主要通路產品流向，並擴大回收批號（效期：2027年09月15日、2027年9月16日），嘉義縣共流入504包、售出397包，其中107包未售出，各門市已立即下架並辦理退貨，避免流入市面。

    嘉義縣衛生局表示，第一時掌握問題批次進貨及銷售情形，立即派員前往嘉縣全聯門市查核，其中大林忠孝、民雄頭橋、民雄復興、民雄大學、水上柳林、水上中興、太保中興、中埔中山、朴子嘉朴、大林民生、新港中山、嘉義梅山等門市已售出397包，餘107包分布於朴子四維、嘉義梅山、六腳蒜頭門市，均已責令業者下架、退貨。

    嘉義縣衛生局長趙紋華，已要求以上各販售門市於賣場明顯處張貼公告，提醒購買當批號鯛魚排的消費者可憑原交易發票辦理退貨，保障權益；食品中如檢出殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，食品業者務必嚴格遵守法令規範，落實產品來源查驗及品質控管，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

