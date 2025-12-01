為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘處理「秘密武器」上陣 中市環局：有信心成為示範城市

    2025/12/01 17:34 記者黃旭磊／台中報導
    台中文山垃圾焚化廠使用脫水設備，將廚餘固態化。（環保局提供）

    台中文山垃圾焚化廠使用脫水設備，將廚餘固態化。（環保局提供）

    台中市每天要燒300噸廚餘，垃圾車載運廚餘大排長龍，還於11月24日發生廚餘含水多、貯坑含水過高導致滑坡「暫停進場」，台中市環保局今赴市議會警消環衛委員會，報告廚餘去化現狀；新任環保局長吳盛忠表示，向民間企業借來脫水設備，每天可壓縮瀝乾約40噸廚餘，廚餘壓縮後暫時先進爐燃燒，待中央政策改變可望後續做有機肥。

    台中梧棲10月22日發生非洲豬瘟疫情後，廚餘從11月3日起改為全面焚燒，每天300多噸廚餘送進文山、烏日及后里3處焚化廠，連續「裸倒」超過6000噸廚餘，因廚餘含水多，導致貯坑含水過高滑坡，也被民進黨市議員何文海質疑有燒出戴奧辛疑慮。

    吳盛忠曾處理過內湖垃圾山，他表示，向民間企業借來脫水設備，30日起在文山垃圾焚化廠試運轉，脫水設備1小時可瀝乾5噸廚餘，每天運轉8小時，將廚餘壓縮成固體後，暫時先進爐燃燒，待中央政策轉變後，後續做有機肥跟液肥，預計週二、三（2、3日）會安裝第二台，「有信心讓台中成為廚餘再利用的示範城市」。

    環保局長吳盛忠說，有信心讓台中成為廚餘再利用示範城市。（記者黃旭磊攝）

    環保局長吳盛忠說，有信心讓台中成為廚餘再利用示範城市。（記者黃旭磊攝）

