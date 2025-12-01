為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮復康巴士明年增量 續推免費搭乘

    2025/12/01 17:02 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣政府今年1月推出免費搭乘服務廣獲好評，明年除延續政策，車輛也會從現有47輛增加至52輛。（縣府社會處提供）

    花蓮縣身心障礙者人數約26000多人，其中肢體、視覺、多重等障礙的就7000多人，協助身心障礙者行動的復康巴士在尖峰時間經常供不應求，花蓮縣政府指出，今年1月推出免費搭乘服務，降低使用者的交通費用壓力，廣獲好評，明年除延續政策，車輛也會從現有47輛增加至52輛，打造友善且便利的無障礙交通環境。

    花蓮縣境狹長，交通不便，縣府自2004年提供復康巴士，協助身心障礙者行動，縣府社會處指出，依縣境地形特性在北、中、南3區設置發車中心，讓身心障礙者能就近搭乘前往就醫、就業、就養、參與社會活動及洽公，降低交通不便所造成的負擔，過去復康巴士的收費制度為計程車價的一半，對偏鄉民眾或清寒家庭仍是經濟負擔。

    縣府社會處指出，今年1月推出「免費搭乘」政策減輕身心障礙者交通費用壓力，並依照「花蓮縣身心障礙者復康巴士服務要點」，訂定明確的服務對象與使用優先順序，復康巴士免費搭乘優先服務對象為領有身心障礙證明，屬肢體障礙中重度以上、含肢體障礙之多重障礙中重度以上，或視覺障礙中重度以上且需搭乘輪椅者，搭乘目的優先順序以就醫需求為第一優先。

    復康巴士免費推出後，縣府持續依照民眾使用狀況滾動檢討政策措施，目前每人每週提供4次8趟、每月16次32趟免費且共乘服務，今年1月至9月有5萬6952趟次，相較去年1月至9月僅1萬餘趟次還多了5倍，免費搭乘服務許多身心障礙者；社會處指出，大部分使用者回饋都覺得還不錯，決定明年將延續政策。

    對於民眾抱怨尖峰時間預約不到，社會處指出，若真的沒有復康巴士，會轉介至長照巴士跟愛心計程車；現在按照輕重等級載送身障者，會以重度、極重度身障者為優先，並嚴格把關，確保真正需要交通協助的民眾能先使用，避免資源受到排擠，不讓復康巴士被濫用。

    社會處表示，目前縣內復康巴士共47輛投入線上服務，年底預計會再新增5輛，明年開始將有52輛提供服務，擴大量能；另外，復康巴士網路預約比例約4成、電話預約6成，考量長者對網路使用較不熟悉，明年會逐步改善、優化系統介面、高齡友善功能及操作流程簡化等項目，鼓勵鄉親在非尖峰時段（上午9時至11時、下午1時30分至下午4時）預約以提高成功率，週日與國定假日休息。

