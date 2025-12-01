南投市敬老禮金明年加碼 新增市民意外身故慰問金10萬元

南投市長張嘉哲表示，公所正研議發給中低收入戶和低收入戶1到5歲孩子，每月3000元育兒津貼。（南投市公所提供）

南投市重陽敬老禮金明年起加碼，65至89歲長輩的敬老禮金，將從原本的1500元提高為2000元，90至99歲長者則從2000元增加至3000元，百歲人瑞可獲得10000元禮金及禮品乙份，另新增意外身故慰問金制度，市民若因意外事故身亡，家屬可領取10萬元慰問金，日前均已在市民代表會定期會中審議通過。

南投市民代表大會定期大會上月28日落幕，通過公所提出的「市民意外身故慰問金發放自治條例」，自明年元旦起正式上路，只要是設籍南投市並連續滿6個月以上的市民，若因意外事故不幸身亡（排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形），家屬將可領取10萬元慰問金，以減輕面對突如其來變故時的經濟壓力。

南投市長張嘉哲表示，為減輕市民育兒負擔，公所也研議從2027年開始，中低收入戶和低收入戶家中有1到5歲孩子，將每月發放3000元育兒津貼，第三胎及其他1到5歲的育兒津貼，視未來公共造產收入決定是否加發。

