女力挺台灣山林！森林護管員甄試放榜 女性上榜占比創新高

森林護管員的術科考試包含騎乘循環檔機車。（林保署提供）

森林護管員甄試今（1日）放榜，農業部林業保育署表示，本次總計錄取49人，其中女性錄取人數達16人，占32.65%，是歷年來女性錄取占比最高的一次，林保署表示，這次錄取人員預計2026年1月起加入守護山林行列。

守護山林的森林護管員甄試分術科測驗、筆試與口試，通過騎乘循環檔普通重型機車及1500公尺負重跑走；通過者才能取得參加次日筆試與口試資格，林保署表示，這次森林護管員到考185人錄取49人，錄取率26.49％；錄取的49位新進人員，平均年齡34.41歲，最年長57歲，最年輕21歲；學歷分布，大學以上32人，占錄取人數65.31％；具原住民身份者19人，占錄取人數38.78％。

請繼續往下閱讀...

林保署進一步指出，女性錄取人數則為16人，占32.65％，為歷年最高，顯示守護山林行動，打破性別框架，女力亦逐漸成為堅強的後盾；錄取人員具多元背景，跨及林業、護理、財務金融、美工到視覺傳達設計等領域。

林保署表示，所有錄取人員將於明年1月5日報到，接受為期一個月的專業與實務訓練，未來將與資深護管員共同巡護山林，執行森林資源經營管理、保育與查緝盜伐濫墾等國土保安工作，還有陪伴社區、推動部落合作等。

林保署指出，森林護管員月薪自3萬3198元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬9797元，並配合軍公教員工待遇調整情形調薪，依工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，也同時有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等保障。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法