超噁！網購牛仔褲收到「原味黃內褲」她嚇瘋 網揪1亮點：下次別買

內褲示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

不少民眾習慣透過電商平台網購，近日卻傳出一名女網友在蝦皮購買牛仔褲後，竟從褲管掏出一條泛黃、疑似帶有分泌物的原味內褲，讓她崩潰直呼「買牛仔褲送原味內褲的概念？我真的嚇到瘋掉」。

該名苦主11月29日在Threads發文表示，生平第一次買蝦皮遇到這麼噁爛的事，當時試穿牛仔褲時發現褲管有東西卡住，伸手一拉竟扯出條泛黃的女性內褲，「真的是噁爛到爆炸！買牛仔褲送原味內褲的概念？我真的嚇到瘋掉。」

請繼續往下閱讀...

她形容該條內褲「不知道幾百年沒洗」，甚至懷疑「妹妹發炎是不是」，並質疑賣場是否將前一位買家的退貨原封不動再賣出，還是店家自己穿過之後再包貨賣出，並呼籲其他人不要在該店家消費，「以免有其他噁爛驚喜」。

貼文曝光後引發大量討論，網友嚇壞留言：「內褲的人看起來是發炎，有塞藥的那種，好恐怖好噁」、「超可怕，已封鎖店家」、「這也太噁，賣家甚至沒有二次檢查欸，拜託你把你的手趕快消毒！」、「妳好猛，竟然敢徒手拿！」、「這是故意的吧，誰會不小心連內褲一起脫下來，一定是想故意寄出去的好噁心」。

不少買家更提醒，蝦皮部分標示「桃園蘆竹」出貨的賣場，多為中國賣家在台的集運點，商品可能經由退貨再銷售；不少人留言表示自己看到「蘆竹、大園」就不會下單，建議挑選有固定門市或台灣倉儲的賣家較有保障。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法