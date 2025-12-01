癮君子注意！ 嘉義縣新增3處轉運站候車亭禁菸

嘉義縣朴子轉運站等地點公告為無菸場所。（資料照）

為提升縣民健康，遠離菸害，嘉義縣政府今天宣布，今起擴大公告無菸場所，新增布袋、朴子及大林轉運站3處候車亭全面禁菸，提醒民眾，在無菸場所吸菸者將處2000元以上、10000元以下罰鍰。

縣府表示，2014年起已逐年公告國中小、高中職校園週邊、家長接送區、四大連鎖便利商店騎樓（庇廊）、麥當勞速食店騎樓（庇廊）等地為無菸場所，至去年累計已達413處，今年再擴增3處轉運站候車亭，全縣無菸場所總數已提升至416處。

嘉義縣衛生局指出，轉運站人潮眾多，若在候車亭內吸菸，不僅會造成二手菸與三手菸危害，也影響其他旅客及孩童健康，請民眾務必遵守規定，避免受罰，今年累計已裁罰16件，呼籲民眾勿心存僥倖。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，衛生局將持續推動與擴大全縣無菸環境，營造更健康、清新的公共空間，不論是紙菸、加熱菸或電子煙都含有尼古丁及多種有害健康的化學物質，長期暴露將增加心血管疾病、肺部疾病及成癮風險，民眾應及早戒菸，嘉義縣共有66家門診提供戒菸服務，也可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，或洽詢嘉義縣衛生局及各鄉鎮市衛生所。

嘉義縣公告朴子、布袋及大林轉運站為無菸場所。（嘉義縣衛生局提供）

