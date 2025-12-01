為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    他畢業後拒絕台積電邀約... 如今年薪「比同學少180萬」超後悔！

    2025/12/01 18:25 即時新聞／綜合報導
    被譽為「護國神山」的台積電是不少工程師踏入職場的首選，近日一名網友分享經驗，稱自己大學畢業後曾拒絕進去台積電，現在回想起來非常後悔，因為比起同屆進入台積電上班的同學，年薪差了整整2.5倍，而且現在想跳槽也沒辦法，呼籲後輩如果有能進台積電的機會要好好把握。

    一名網友昨天（11/30）在匿名論壇Dcard上發文，宣稱自己是成大純血的學士、碩士，畢業時拒絕掉台積電產線單位工程師的位置，跑去桃園系統廠上班，而與他同屆的3位同學，其中2位女生入職台積電，年薪都是300萬，平均晚上6點或7點就下班；另一名在力積電竹科當研發工程師的男同學，每天準時下班，年薪150萬。

    原PO接著哀怨表示，反觀他現在年薪120萬，平均晚上8點半下班，還得擔心被裁員，差了同屆同學一大截，「在學我也沒表現比他們差，現在對比顯而易見，選擇真的比努力重要！」原PO還透露，他有想跳槽去台積電，但當初找他的產線單位拒絕，投履歷完全沒消沒息，「只能説長大才知台積的好，奉勸新鮮人要把握機會啊！」

    其他網友紛紛表示，「一開始嫌的要命，現在羨慕的要命，一堆人說台積太操，去產線還不如去外商、傳產，現在看到薪水，怎麼又不認命了」、「晚了就真的不要了，你以為學歷多好喔」、「是不是人資發文攬人啊，力積電最好有150啦，笑死人」、「等真的進台積你就想出來了，我今年10月從GG畢業」、「這麼想進，找你前面兩女內推啊，如果連內推都進不去，那就是你能力的問題」、「力積電沒有這麼高」。

