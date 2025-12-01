春水堂公益店員工拿錯壺回沖害3顧客誤飲清潔液送醫 被勒令停業移送法辦

春水堂以珍珠奶茶聞名。（資料照）

春水堂台中公益店昨（11/30）日傳出有員工把裝有稀釋清潔液的保溫瓶誤當成回沖熱茶的容器，幫消費者回沖，導致3名顧客不適。店家昨天起拉下鐵門停業，本報致電店家，店家稱「進行員工教育訓練」兩天，店家稱營業店不回應前述事件，總公司稱會對外說明。

台中市食品藥物安全處30日，獲報春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供顧客飲用，立即派員稽查，除勒令公益店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依食品安全衛生管理法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

春水堂號稱首創珍珠奶茶聞名，台中公益店昨天傳出有新進員工，誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶當成回沖熱茶的容器，幫消費者回沖，結果有3名顧客喝完出現不適症狀，幹部趕緊陪客人前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，公益門市暫停營業2天，進行內部加強訓練。

春水堂表示，剛到職僅2週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿了貼有「清潔中」標示的保溫瓶，導致顧客誤食，區主管及店長立即陪顧客前往急診，並進行相關檢驗，今天上午主管也陪同顧客回診，醫師表示顧客身體狀況穩定，所幸均返家休養，總公司將全額支付相關醫療費用，並持續關心顧客健康狀況。

中國醫藥大學附設醫院表示，病人經急診治療後已返家休養，據了解，並無立即生命危險。

台中市食安處指出，據掌握目前有3名民眾飲用該壺水，春水堂於事發後隨即派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養，業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。

食安處指出，業者行為涉違反食安法第15條規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善，業者須待食安處後續複查合格後才可復業，此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。

