淡水6.6萬戶停水72小時 新北開罰廠商並啟動折減水費

淡水區公所統一窗口受理民眾陳情訴求。（工務局提供）

淡北道路工程於11月27日進行主線高架橋P20基樁施工時，承包商誤鑽破深埋約8公尺的自來水管，導致淡水區16里、共6萬6443戶大規模停水。停水時間長達約72小時，影響民生甚鉅。新北市政府立即啟動處理應變機制，自來水公司按照停水日數折減水費，市府並設立窗口統一受理陳情案件，依契約開罰顧問公司及承包商，後續檢討釐清責任後將再追究相關責任。

淡北道路工程於11月27日進行主線高架橋P20基樁施工時，承包商誤鑽破深埋約8公尺的自來水管，導致淡水區16里、共6萬6443戶大規模停水。停水時間長達約72小時，影響民生甚鉅。新北市政府與台灣自來水公司隨即啟動應變，連日通宵搶修，並於11月30日下午5時恢復供水；因台水採緩慢加壓方式確保管線安全，部分高地區與末端用戶仍逐步復水中。

工務局長馮兆麟指出，此次事故造成居民生活不便，市府深表歉意。台水公司將依實際停水日數比例折減水費；此外，市府也已協調承包商啟動保險機制，自12月1日下午1時起連續3天在淡水區公所設置統一窗口，受理民眾財物損失等陳情，後續將在責任釐清後對外說明。

馮兆麟表示，初步已依《施工安全衛生管理作業要點》對顧問公司與承包商進行罰處，並將加速釐清事故原因，依契約追究相關責任。未來市府也會徹底檢討，避免類似事件再度發生。

新工處長簡必琦說明，施工團隊事前已與台水核對圖資，並完成透地檢測後才進場，但此次事故反映地下管線圖資與現況仍有落差。後續將全面檢討管線圖資、儀器探測及施工流程，尤其涉及民生管線部分，將加強反覆檢核，降低誤挖風險，減少對居民生活的衝擊。

