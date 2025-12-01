為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市府募款逾370萬元 今轉交花蓮縣府協助災後重建

    2025/12/01 16:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政（右）將桃園市因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤所募得的逾370萬元善款轉予花蓮縣府，花蓮縣長徐榛蔚（左）代表縣府出席捐贈儀式。（桃市府提供）

    桃園市長張善政（右）將桃園市因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤所募得的逾370萬元善款轉予花蓮縣府，花蓮縣長徐榛蔚（左）代表縣府出席捐贈儀式。（桃市府提供）

    桃園市長張善政今（1）日前往花蓮縣政府，將桃園市因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤所募得的善款轉予花蓮縣府，張善政表示，花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖事件災情後，市府立即啟動支援機制，協助花蓮度過難關，市府募集的愛心捐款逾370萬元，將轉予花蓮縣府用於災後重建，並期待雙方未來有進一步的縣市合作；花蓮縣長徐榛蔚代表縣府出席捐贈儀式，她表示，感謝桃園在第一時間給予協助支援，並期待未來在災後觀光振興與重建復原等方面和桃園進行合作。

    社會局表示，市府自今年9月25日至10月24日號召各局處響應捐款，共獲267筆、總額370萬3932元，267筆捐款中，個人捐款共249筆、團體捐款18筆，捐款團體包含企業、宗教團體與學校等多元單位，展現桃園市民與各界的齊心響應、共同關懷花蓮的力量。

    桃市府社會局表示，此次捐款全數移交花蓮縣府運用於馬太鞍溪堰塞湖事件的災後救助及重建相關工作，協助受災家庭度過難關，讓花蓮的生活步調逐步回到正軌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播