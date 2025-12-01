桃市府募款逾370萬元 今轉交花蓮縣府協助災後重建

桃園市長張善政（右）將桃園市因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤所募得的逾370萬元善款轉予花蓮縣府，花蓮縣長徐榛蔚（左）代表縣府出席捐贈儀式。（桃市府提供）

桃園市長張善政今（1）日前往花蓮縣政府，將桃園市因應馬太鞍溪堰塞湖潰堤所募得的善款轉予花蓮縣府，張善政表示，花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖事件災情後，市府立即啟動支援機制，協助花蓮度過難關，市府募集的愛心捐款逾370萬元，將轉予花蓮縣府用於災後重建，並期待雙方未來有進一步的縣市合作；花蓮縣長徐榛蔚代表縣府出席捐贈儀式，她表示，感謝桃園在第一時間給予協助支援，並期待未來在災後觀光振興與重建復原等方面和桃園進行合作。

社會局表示，市府自今年9月25日至10月24日號召各局處響應捐款，共獲267筆、總額370萬3932元，267筆捐款中，個人捐款共249筆、團體捐款18筆，捐款團體包含企業、宗教團體與學校等多元單位，展現桃園市民與各界的齊心響應、共同關懷花蓮的力量。

桃市府社會局表示，此次捐款全數移交花蓮縣府運用於馬太鞍溪堰塞湖事件的災後救助及重建相關工作，協助受災家庭度過難關，讓花蓮的生活步調逐步回到正軌。

