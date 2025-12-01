台南商圈耶誕風 12/6起接力浪漫

市經發局今年核定27個商圈計畫投入輔導，盼藉由節慶活動帶動人潮與商機，大東橋商圈2025台南YA誕城活動12月6日登場，多個商圈陸續接力。（南市經發局提供）

南市經發局今年核定27個商圈計畫投入輔導，盼藉由節慶活動帶動人潮與商機，大東橋商圈2025台南YA誕城活動12月6日登場，多個商圈陸續接力，點燃12月的耶誕氛圍。

大東橋商圈2025台南YA誕城Light Up Your Dream12月6、7日在台南市立圖書館新總館及週邊道路舉辦，6日晚有創意耶誕樹點燈及音樂表演，還有集結台南各項農特產品的銀色市集及由小朋友組成的歪腰小小市集，大東橋商圈更結合商圈店家推線上聯合行銷活動，消費者只要至商圈配合店家消費，就有機會參加線上抽獎活動。

大東橋商圈更出動全國首次亮相的耶誕雙層小巴士，結合耶誕老人、OPEN將家族、好想兔、小賤狗、菜奇鴨、夜奇鴨及南市圖吉祥人偶蛙寶一同入場，在紛飛的白雪中點亮耶誕樹。還有小小警察與消防員體驗、樹下聖誕-ESG環保手作DIY、野餐派對。

鹽埕商圈「台灣第一塩・鹽埕千燈季」12月14日登場，以「重現曬鹽記憶、照亮文化之光」為主軸，點燈晚會以環保竹材打造金燈塔，象徵鹽埕文化的永續精神，塔身燈籠上佈滿在地商家名稱，寓意社區與產業如金字塔般層層堆疊、世代傳承，打造「台南塩埕」專屬的主燈意象。

海安商圈2025糖果森林海安耶誕日12月20日登場，民眾可依照自己喜歡的風格將商圈提供的耶誕樹裝飾出不一樣的風貌，體驗糖果森林的氛圍。

