為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南商圈耶誕風 12/6起接力浪漫

    2025/12/01 16:17 記者王涵平／台南報導
    市經發局今年核定27個商圈計畫投入輔導，盼藉由節慶活動帶動人潮與商機，大東橋商圈2025台南YA誕城活動12月6日登場，多個商圈陸續接力。（南市經發局提供）

    市經發局今年核定27個商圈計畫投入輔導，盼藉由節慶活動帶動人潮與商機，大東橋商圈2025台南YA誕城活動12月6日登場，多個商圈陸續接力。（南市經發局提供）

    南市經發局今年核定27個商圈計畫投入輔導，盼藉由節慶活動帶動人潮與商機，大東橋商圈2025台南YA誕城活動12月6日登場，多個商圈陸續接力，點燃12月的耶誕氛圍。

    大東橋商圈2025台南YA誕城Light Up Your Dream12月6、7日在台南市立圖書館新總館及週邊道路舉辦，6日晚有創意耶誕樹點燈及音樂表演，還有集結台南各項農特產品的銀色市集及由小朋友組成的歪腰小小市集，大東橋商圈更結合商圈店家推線上聯合行銷活動，消費者只要至商圈配合店家消費，就有機會參加線上抽獎活動。

    大東橋商圈更出動全國首次亮相的耶誕雙層小巴士，結合耶誕老人、OPEN將家族、好想兔、小賤狗、菜奇鴨、夜奇鴨及南市圖吉祥人偶蛙寶一同入場，在紛飛的白雪中點亮耶誕樹。還有小小警察與消防員體驗、樹下聖誕-ESG環保手作DIY、野餐派對。

    鹽埕商圈「台灣第一塩・鹽埕千燈季」12月14日登場，以「重現曬鹽記憶、照亮文化之光」為主軸，點燈晚會以環保竹材打造金燈塔，象徵鹽埕文化的永續精神，塔身燈籠上佈滿在地商家名稱，寓意社區與產業如金字塔般層層堆疊、世代傳承，打造「台南塩埕」專屬的主燈意象。

    海安商圈2025糖果森林海安耶誕日12月20日登場，民眾可依照自己喜歡的風格將商圈提供的耶誕樹裝飾出不一樣的風貌，體驗糖果森林的氛圍。

    市經發局今年核定27個商圈計畫投入輔導，盼藉由節慶活動帶動人潮與商機。（南市經發局提供）

    市經發局今年核定27個商圈計畫投入輔導，盼藉由節慶活動帶動人潮與商機。（南市經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播