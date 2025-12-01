校園性平案創近5年新高 數位性別暴力成新挑戰

為因應數位性別暴力新興犯罪樣態之挑戰，教育部今（1）日舉辦「2025年度校園性別事件防治法令說明會」，近180人與會。（教育部提供）

根據教育部最新統計，各級學校依「性別平等教育法」調查校園性別事件屬實案件之被害人人數，去（2024）年共有5043件，與2020年2566件相比，增加2477件，幾乎增加一倍。為因應數位性別暴力新興犯罪樣態之挑戰，教育部今（1）日舉辦「2025年度校園性別事件防治法令說明會」，邀集教育部主管高級中等以下學校性別平等教育委員會委員及相關業務承辦人參與，近180人與會。

教育部統計，性平案件分性侵害、性騷擾及性霸凌三類，去年性侵害303件、性騷擾4577件、性霸凌163件，其中，性騷擾屬實共有4577件，較2020年2257件，增加2320件、幾乎翻倍，是總數大幅增加的主因，進一步分析女性受害人數（3258人）是男性（1319人）的2.47倍。

教育部國教署組長詹雅惠說明，校園性別事件防治法令說明會自2020年起每年辦理，已邁入第6年，迄今逾千名教師參與，今年度說明會強化學校在性別事件防治與處理上的專業，亦因應新興議題，將私密影像不當散布等數位性別暴力內容納入課程，協助學校掌握最新法令與處遇指引，以精進與會人員的法令與實務知能，與學校共同打造安全、友善且尊重多元的校園環境。

詹雅惠表示，校園性別事件的防治與處理，不僅是法律課題，更是教育現場的重要議題，說明會課程內容聚焦於「性侵害的認識與辨識」、「校園性別事件行政訴訟相關案例說明」及「性私密影像散布實務案例與處理建議」三大主題，邀專家講授與解析案例，強化學校在事件處理過程中的法令知能與實務判斷能力，期盼藉由此次課程，使學校性平會委員能兼顧專業與同理，妥適處理性別事件，保障學生權益，共同營造安全、尊重與包容的校園環境。

