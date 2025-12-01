為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    200元換400元！ 桃園 「忠貞好市加倍祭」12/4開賣

    2025/12/01 15:50 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府經發局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券。（經發局提供）

    桃市府經發局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券。（經發局提供）

    普發1萬元現金發放中，桃市府經濟發展局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券，讓現金加倍放大、採買更多商品。

    經發局表示，「忠貞好市加倍祭」活動為期4天，民眾僅需支付200元現金，即可現場兌換價值400元的市場加倍券，活動期間在忠貞公有零售市場機車停車場帳篷區提供換購，每日上午9點開放領取號碼牌，9點半至12點可憑號碼牌進行換購，平日每日限量400份、假日600份，總計販售2000份，數量有限，售完為止，市場加倍券每份包含8張50元面額的加倍券，可於營業時間至忠貞公有零售市場攤位消費使用，使用期限為12月4日至28日。

    經發局長張誠表示，歲末年終是傳統市場的旺季，也是家庭支出增加的時刻，希望透過「忠貞好市加倍祭」達成雙贏，減輕民眾採買負擔，也將現金流直接注入基層攤商手中，促進在地市場買氣，支持攤商與民生經濟，詳情資訊可至桃市府經濟發展局臉書粉絲頁查詢。

    桃市府經發局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券。（資料照，記者黃政嘉攝）

    桃市府經發局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券。（資料照，記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播