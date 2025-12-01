200元換400元！ 桃園 「忠貞好市加倍祭」12/4開賣

桃市府經發局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券。（經發局提供）

普發1萬元現金發放中，桃市府經濟發展局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券，讓現金加倍放大、採買更多商品。

經發局表示，「忠貞好市加倍祭」活動為期4天，民眾僅需支付200元現金，即可現場兌換價值400元的市場加倍券，活動期間在忠貞公有零售市場機車停車場帳篷區提供換購，每日上午9點開放領取號碼牌，9點半至12點可憑號碼牌進行換購，平日每日限量400份、假日600份，總計販售2000份，數量有限，售完為止，市場加倍券每份包含8張50元面額的加倍券，可於營業時間至忠貞公有零售市場攤位消費使用，使用期限為12月4日至28日。

經發局長張誠表示，歲末年終是傳統市場的旺季，也是家庭支出增加的時刻，希望透過「忠貞好市加倍祭」達成雙贏，減輕民眾採買負擔，也將現金流直接注入基層攤商手中，促進在地市場買氣，支持攤商與民生經濟，詳情資訊可至桃市府經濟發展局臉書粉絲頁查詢。

桃市府經發局選定忠貞公有零售市場，推出「忠貞好市加倍祭」，12月4日至7日民眾可以200元優惠價，換購價值400元的市場加倍券。（資料照，記者黃政嘉攝）

