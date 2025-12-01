為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南農民夜間化身創作者 淺山市秋冬場打造「山獸」

    2025/12/01 15:43 記者劉婉君／台南報導
    台南淺山地區農民利用夜晚挑燈夜戰，以山獸為主題進行創作，為即將登場的淺山市秋冬場做準備。（記者劉婉君攝）

    台南玉井每年2次的「淺山市」活動，吸引許多民眾參與，逐漸打開知名度，淺山地區的農民近來利用夜晚化身為裝置藝術的創作者，以在地的樹木枝幹為素材，創作出一隻隻「山獸」，將妝點12月下旬登場的淺山市秋冬場會場。

    玉井「淺山市」的活動會場布置均由淺山地區的農民、在地居民一同打造，相關素材也均取材自淺山的動植物、樹木等，繼用紙漿打造出芒果步道後，秋冬場則以淺山的山獸為主題進行創作。

    主辦單位台南市曾文溪產業觀光發展協會執行長陳明宏表示，淺山市秋冬場將於12月20、21日舉行，每次都希望能打造不一樣氛圍的視覺環境，由於農民白天必須忙於農務，可以運用的時間有限，因此提早利用晚上時間著手準備，有空的人就會主動前往，用淺山地區修剪後的樹木枝幹或是樹葉等，發揮無限創造力，創作出鹿、山羌、牛、草鴞等作品，目前創作仍在持續中。

    台南玉井淺山市秋冬場將於12月20、21日登場，農民以山獸為主題進行裝置藝術的共創。（記者劉婉君攝）

