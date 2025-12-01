台南和順工業區1週捕獲3蛇 眼鏡蛇、南蛇、臭青母都來

人來人往的和順工業區服務中心驚見「蛇出沒」。（陳文祥提供）

每天有200多人出入的和順工業區服務中心今驚見「蛇出沒」，補蛇專家指出，捕獲長約50公分的無毒臭青母。和順工業區廠協會理事長陳文祥說，廠區自然環境很適合蛇，近來已發現眼鏡蛇、南蛇，籲大家留意。

鄰近和順工業區的山海圳步道上週捕獲長60公分的眼鏡蛇，隔天又在和順工業區廠區內抓到長約50公分的南蛇。相隔不到一週時間，今天又在廠區內捕獲50公分的無毒臭青母，且出沒地還是人來人往的服務中心，嚇得服務人員趕緊找人捉蛇。

陳文祥說，廠區內及周邊有水、有草、有樹，環境相當適合蛇類窩居，近來蛇出沒頻繁，日前才捉到有劇毒的眼鏡蛇，隔天又有人通報出現約50公分的南蛇幼蛇；所幸平時車內都會準備捕蛇夾，輕易地就將這隻南蛇幼蛇捕獲，避免傷及無辜。沒想到今竟有隻臭青母闖進服務中心，臭青母主要以老鼠、蛙類、鳥或鳥蛋為食，研判服務中心可能有食物牠才闖進門。

陳文祥再次提醒，出現眼鏡蛇的山海圳步道，是民眾滿布或騎腳踏車的去處，昨晚在地外籍移工前往幫忙抓住眼鏡蛇，才免除這場虛驚；呼籲在堤岸散步或慢跑的人多加留意腳邊動靜，尤其清晨與夜間建議帶手電筒與登山棍「打草驚蛇」。

