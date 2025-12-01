為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    長治百合永久屋園區飄豬雞鴨糞臭 屏東環保局稽查送辦

    2025/12/01 15:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣環保局進行異味官能測定。（屏東縣府環保局提供）

    屏東縣環保局進行異味官能測定。（屏東縣府環保局提供）

    屏東縣長治百合永久屋近月餘飽受臭味之苦，引起原住民部落族人的抱怨，屏東縣議員杜仁勇表示，原住民部落族人早上聞養豬場、養雞場味道，晚間還要聞污水，他要求還給族人乾淨空氣品質。環保局長顏幸苑表示，附近有五家養豬場、一家養雞及養鵝場，還有一處被非法棄置的堆肥，環保局已進行異味官能測定並將非法堆肥場移送屏東地檢署偵辦。

    縣議員杜仁勇今天在縣議會質詢時批評，長治百合永久屋園區近月來，飽受臭味困擾，居民早上聞到肥料場、雞舍、鴨舍與豬舍排放的各種臭氣，晚間又是污水的味道，居民住的很辛苦，尤其是下午3點後真的很臭，他希望能儘快改善。

    環保局長顏幸苑說明，長治百合園區附近500公尺內有5間養豬場，其中有4間是100頭以下，一間是3000多頭豬場，另外還有1間養雞場、1間養鵝場與1間肥料場，環保局派人稽查後，3000多頭的養豬場，跟一間養雞場都有臭味，已經到場做異味官能測定，樣品送到檢驗室檢驗，檢驗報告如有超標將依違反空污法裁處。

    長顏幸苑強調，附近堆肥場的空氣污染防治設備都有做，臭味是來自另一家堆肥場將還沒有發酵完成的肥料，載到該堆肥場後方農地上堆置，除了長治鄉外，也有載到麟洛鄉的某農地上，涉嫌非法棄置，全案已請屏東地檢署查辦。

    屏東縣環保局到場做異味官能測定。（屏東縣府環保局提供）

    屏東縣環保局到場做異味官能測定。（屏東縣府環保局提供）

