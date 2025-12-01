為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜縣營養午餐每餐增至50元 引入質譜儀檢驗確保食材安全

    2025/12/01 15:24 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣學校營養午餐再升級，每餐餐費增至50元，並引入質譜儀檢驗確保食材安全。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜縣學校營養午餐再升級，每餐餐費增至50元，並引入質譜儀檢驗確保食材安全。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣再度啟動學校營養午餐優化升級，縣府教育處今天（1日）宣布，明年2月新學期開始，每餐餐費55元增至60元，每週選購有機或產銷履歷深色蔬菜類，從每週4次提升到4次，食材要經過質譜儀檢驗，兼顧品質及安全。

    縣府教育處今天在羅東北成國小舉行學校午餐優化措施記者會，邀請知名主廚林錦成料理營養美味的高鈣特餐，將餐點納入營養午餐菜單設計，提升學校營養午餐的水準。

    代理縣長林茂盛說，宜蘭縣學校營養午餐採源頭管理，監督供應廠商與食材來源，再透過營養師設計多元化菜單，搭配食農教育、營養教育，讓學校午餐成為滋養學童健康成長的重要力量。

    縣府教育處指出，宜蘭縣學校自設廚房，陸續編列經費改善環境及送風冷氣設備，同時增訂質譜儀食材檢驗，防堵不合格產品，今天的高鈣特餐實作，像是春川炒雞、深色蔬菜類、味噌豆腐湯，本月起融入營養午餐菜色，期待小朋友把營養可口飯菜吃光光，吃出好活力。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）與知名主廚林錦成一起料理高鈣特餐。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）與知名主廚林錦成一起料理高鈣特餐。（圖由宜蘭縣府提供）

