板殯優化案爭議不斷 議會刪3億預算要求留待下任市長解決

新北市立板橋殯儀館。（資料照）

新北市立殯儀館優化案因原地改建引發民眾強烈反對，市府在都市計畫變更審議中擬縮減量體、分散設施並調整交通動線，盼降低地方衝擊；然而議會審查預算時決議刪除「逐年編列3億元」等優化字樣，要求將重大決定留給下一任市長。民政局強調，將先改善現有設施，都市計畫通過後再編列經費。

新北市立殯儀館使用逾40年，因容量與服務量能不足，市府過去規劃大幅優化，包括地上6層、地下5層新建量體，增設34間禮廳、30間多功能室、1000座牌位及1370個冰櫃，並興建專用引道銜接三峽火化場，以紓解交通與停車問題。不過在地方說明會時，引發地方強烈抗議，認為板殯應該遷移，而不是原地長大，歷經地方多次抗議，市府研擬將縮小優化量體。

民政局表示，優化案今年1月已辦理3場說明會，未來將朝「設施分散、交通分流、調整量體」方向修正規劃，包括與地方討論在新建納骨塔中納入禮廳等設施；在交通部分，將於望月公園與火化場增闢停車場，並重新規劃交通動線；量體部分則會依全市殯葬需求重新檢討。待都市計畫變更案通過後，才會進入後續程序。

民政局說，目前將先改善既有設施，優化方案總經費初估95億元並未遭刪除，但都市計畫尚未完成，相關費用將暫不編列。新北市現有三芝、新店、金山三處環保葬區，已服務1萬8527位亡者；未來鶯歌第二、八里第二、淡水第二、五股第二、林口納骨塔等新設設施，也都將規劃環保葬區，預計2028年後陸續啟用。

議員周勝考指出，板殯優化將影響地方數十年，市長任期只剩一年，此時硬推重大案對地方不公平，因此主張刪除預算書中「優化」字樣及相關費用，將決策留給下一任市長。

議員黃淑君則說，民政局尚未提出完整的新規劃內容，應再開說明會充分與地方溝通。她直言，以現在時程，要在一年內完成都市計畫變更並啟動工程幾乎不可能，下一任市長也難以承擔此案，「侯友宜任內不可能做到」。

