拒蘇澳煙波飯店賠償方案 自救會：至少應以車輛殘值1.25倍為計算基準

上個月蘇澳暴雨，蘇澳煙波飯店泡水車爭議，自救會要求應以殘值計算至少要1.25倍為基準。（資料照）

上個月蘇澳暴雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室停車場淹水，造成30多輛泡水車衍生爭議；據了解煙波飯店提出初步賠償方案，將以車輛現值35%作為補償；煙波住客與車主自救會拒絕這樣的協議，同時提出賠償金額應以殘值計算至少要1.25倍為基準，個案因替代性交通損失與精神賠付另計。

自救會發表聲明強調，此次事件非天災而是「人禍」，飯店方以殘值35%為賠付標準，自救會無法接受；賠償金額應以殘值計算至少要1.25倍為基準，個案因替代性交通損失與精神賠付另計。

請繼續往下閱讀...

自救會表示，12月3日下午1點，宜蘭縣政府消保官將召開協調議，車主將有16位代表參加，屆時將再進一步表示意見。

根據蘇澳煙波飯店提出的補償方案，飯店表示，公司除已於第一時間提供房費全免、餐食服務、安排接駁車，及每台車提供每人3000元交通津貼，對於有意願接受補償的車主，特予擬定方案如下：1、每台車提供慰問金新台幣1萬元。2、每台車計算現值（依定率遞減法計算）後，由公司提供車輛現值35%作為補償。3、公司會全額代為支付相關拖吊費用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法