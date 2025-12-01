7天試營運吸3.5萬人 台中太平運動中心今開幕

斥資6.1億，太平國民暨兒童運動中心今天正式啟用，裡面設置有運動健身的體適能中心。（記者陳建志攝）

地方等待超過12年，斥資6.1億興建的太平國民暨兒童運動中心已落成，並在上週進行試營運，7天就累積超過3.5萬人進場體驗，市府今天舉行開幕典禮，台中市長盧秀燕表示，市民健康是市府施政首要目標，強調太平國民運動中心除了有溫水游泳池，還有廣達390坪的體適能中心，展現市府對太平和周遭地區民眾的重視，歡迎民眾踴躍進場使用。

太平國民暨兒童運動中心今天舉行啟用典禮，包括台中市長盧秀燕、運動局長游志祥、台中市議員黃佳恬、蔡耀頡與地方里長都出席。

台中市長盧秀燕表示，台中是全國唯一有兒童運動中心的城市，太平國民暨兒童運動中心結合「森林、女性、兒童」等元素，呼應在地運動特色，成為「森林裡的冒險基地」全案2022年開工，並在今天順利開幕啟用，充分實踐市府推動「酷城市、酷運動」的政策成果。

盧秀燕表示，太平運動中心上週試營運，7天就吸引超過3.5萬人次進場體驗，除了太平民眾，包括鄰近的東區、北屯民眾也都來體驗，強調這裡設置有溫水游泳池，還有專屬兒童的運動空間，尤其是全國國運中最大，廣達390坪的體適能中心，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心，歡迎大家進場運動健身。

市府運動局長游志祥表示，太平運動中心為地上4層建築，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規劃最夯的器械皮拉提斯教室、20+1飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，提供不同年齡層的使用需求運動環境。

此外，3、4樓皆設有體適能中心，並設有銀髮樂齡專區、女性專區、能紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂臺，總計多達160多項頂級器材。3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場，今天起正式對外開放。

