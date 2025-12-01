台南宜居小東社宅12/11起受理申租 「婚育戶」成亮點

台南市政府宣布，宜居小東社宅將於12月11日開放申請。（記者王姝琇攝）

台南市政府今日宣布，宜居小東社會住宅將於12月11日開放申請。招租戶數共376戶，特別保留10％「婚育戶」供新婚及育有學齡前幼兒家庭申請入住，同時納入「長者換居」方案，讓長者可選擇適合的環境。

台南「宜居小東」社宅位處市中心精華區，鄰近台南公園、成功大學及台南車站等重要設施，交通便利、生活機能成熟。隨著南鐵地下化等建設陸續完成，區域景觀與城市機能亦同步升級，更順暢的動線與友善的街廓，也將提升「宜居小東」周邊的生活環境品質，形成兼具文化魅力與綠色生活的優質居住場域，未來可望成為市民高品質生活的指標性據點。

都發局長林榮川表示，「宜居小東」為市府首座自建社宅，規劃地上14層及地下3層的1幢2棟建築，1樓設置日照中心、幼兒園及店鋪等社福與生活設施。建築設計融入台南特色，以「單伸手式住宅」展現空間美學，榮獲國家卓越建設獎肯定。

林榮川說明，宜居小東社宅規劃1至3房型共376戶，其中40％優先戶提供給經濟或社會弱勢身分者優先申請。本次招租亮點為推出10％的婚育戶比例，鼓勵新婚與育兒家庭入住，凡於申請日前2年內登記結婚且婚姻存續，或育有6歲以下子女（含胎兒）之家庭，均可循婚育戶機制提高入住機會。

宜居社宅採線上申請為主，基本資格為年滿18歲國民，設籍於台南市或於南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享有政府住宅補貼，家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準（114年為新台幣54303元），皆可提出申請，並上傳財產所得清單與戶籍謄本等文件，申請期間自12月11日至明年1月12日，除提供線上申請，亦可臨櫃辦理。



