不要再讓淡水人受苦了！ 李宇翔籲淡北道路停工盤點、升級蓄水池保護用水

新北市議員李宇翔呼籲淡北道路應全面停工，並升級大淡水地區的蓄水池配置。（新北市議員李宇翔提供）

新北市政府施作的淡水河北側道路工程因誤挖地下自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水進入第4天，連新北市第2選區的議員李宇翔也接到許多淡水鄉親求救「沒水可用」，他不滿市府今天卻還說「8成住戶已復水」，李宇翔呼籲淡北道路應全面停工，並升級大淡水地區的蓄水池配置，要市府盡快拿出真正的解決方案。

李宇翔表示，這次大規模停水，他接到太多淡水鄉親求救的聲音，淡水人已整整4天沒水可用，很多居民家裡依舊連1滴水都沒有，更誇張的是，這個工程從頭到尾已經出包1大串「鋼筋戳進地下道、瓦斯管挖破起火、自來水管又誤挖」樣樣都來。

李宇翔說，後面到底還要出多少包，讓多少居民跟著受苦？而新北市府只丟1句「圖資落差」就想撇清？他批評市府無視民生需求「實在離譜！」市府不要為了趕政績、趕工程，把市民當實驗品。

「不要再讓淡水人受苦了！」李宇翔強調，淡北道路應立即全面停工，要求施工單位全面盤點所有地下管線，重做圖資確認、比對完成後再復工；淡水人口大量成長，市府應比照林口模式，再興建1座5萬噸等級配水池，才能在緊急時刻保護居民基本用水。

新北市長侯友宜今早接受媒體聯訪表示，淡北道路在施工過程中挖破水管，造成淡水居民不便，他深表歉意，目前約8成以上已經復水，盡快讓淡水居民在今天都能夠百分之百完全復水，「這就是我們的目標。」

