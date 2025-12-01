為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    一區兩制！基隆油污影響汐止用水 張錦豪促汐止全區改喝翡翠水

    2025/12/01 14:52 記者賴筱桐／新北報導
    受到基隆河油污事件影響，新北市汐止區的自來水也出現油味。圖為示意畫面。（記者賴筱桐攝）

    受到基隆河油污事件影響，新北市汐止區的自來水也出現油味。圖為示意畫面。（記者賴筱桐攝）

    基隆河遭油污污染，導致新北市汐止地區自來水也出現油味，影響生活品質，許多民眾叫苦連天。新北市議員張錦豪說，此事除了追究與補償問題，也凸顯汐止的供水系統「一區二制」，他將與立委沈發惠共同推動汐止全區改用翡翠水。

    張錦豪表示，截至目前為止，汐止部分地區的自來水還是有油味，民眾擔心喝下肚影響健康，只好買礦泉水因應。

    有汐止區的民眾陳情，今天早上開水龍頭，自來水仍有油味，與里長昨天運來的水相比，味道差異非常明顯，因為社區建物老舊，許多家戶內的管線長期未更新，管壁內有可能因為凹凸不平而堵塞，如果水中含有油污，附著在管線上的機會很大。

    民眾提到，一開始放水時油味還是淡淡的，反而是大量放水後油味越放越重，不知道要放水多久才會恢復正常。

    張錦豪指出，汐止地區用水兩樣情，分別來自翡翠及新山水庫系統，汐止40多個里都是用基隆新山水庫的水。汐止在新北，但供水系統卻是一區兩制，水源分別來自新山水庫及翡翠水庫，他會與沈發惠共同推動建議汐止全區改用翡翠水。

