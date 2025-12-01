桃園輔導餐飲油煙防制裝設率逾7成 環保局：陳情下降5.2％

桃園市今年全面推動餐飲油煙防制。（環保局提供）

餐飲油煙是民眾陳情大宗，桃園市今年全面推動餐飲油煙防制，截至10月已輔導319家完成設備裝設，裝設率達70.7%，統計今年前10月油煙相關陳情，較去年同期總體下降5.2%，環保局強調，在法規面上亦會持續落實執行，業者若違反桃園市餐飲業空氣污染防制設施管理自治條例，限期未改善可裁處5000元以上罰鍰，並得按次處罰。

環保局長顏己喨表示，餐飲油煙防制主要結合餐飲業職業工會與防治設備商共同合作，透過技術輔導及多元宣導，協助業者掌握「裝得對、開得起、維護好」3大要領，3方合作大幅提升治理效率，讓社區空氣品質明顯改善，今年1月至10月，環保局已主動輔導451家餐飲店家，其中319家完成設備裝設，輔導內容包括檢視排風量是否足夠、濾材是否定期更換、定期保養等，油煙陳情有明顯地下降。

請繼續往下閱讀...

餐飲業者、工會或設備商代表指出，工會的會員多是小吃店、麵店、自助餐等自營業者，與鄰里最為靠近，藉由合作，油煙防制觀念得以從根本傳入廚房場域，不止能降低民眾的陳情率，也能讓業者營運更好，設備商則以「教育訓練」為核心的模式，透過展示組現場示範與實例分享，讓業者看得到設備如何運作、聽得懂要怎麼維護，協助避免設備無效運轉，少走冤枉路，也能避免後續因不符規定而受罰。

環保局表示，餐飲業者若違反桃園市餐飲業空氣污染防制設施管理自治條例，將限期30日內改善，未改善者可依法裁處5000元以上罰鍰，並得按次連續處罰，而完善的油煙防制不僅符合法規，更是保障民眾與員工健康的重要投資，亦能避免因油煙外洩導致周邊社區反感、影響營運。

桃園市今年全面推動餐飲油煙防制。（環保局提供）

桃園市今年全面推動餐飲油煙防制。（環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法