濱崎步上海演唱會遭取消仍敬業演出 賈永婕敲碗：請再來台灣吧！

濱崎步上海開唱遭取消。（翻攝自IG）

中國因不滿日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，近期針對日本展開全面抵制行動，連日本天后濱崎步原定11月29日在上海的演唱會也在前一天被無預警喊停。然而，濱崎步仍選擇對著空無一人的場館完成整場演出，展現專業與氣度，讓外界大為動容。對此，台北101董座賈永婕公開力讚，並喊話希望濱崎步能再度來台。

賈永婕今日在Threads發文表示，上一次濱崎步在台開唱時，她因故錯過而感到非常可惜，再看到天后臨危不亂的表現，更讓她忍不住直呼：「大家敲碗請濱崎步再來台灣一次吧！她真的是一位臨危不亂、堅持到底的大藝術家。」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引發熱議，許多網友留言力挺，「賈董說話了！趕快叫他來101買精品！」、「濱崎步8月演唱會慶功也是在101喔，賈董下次記得要請濱崎步去101掃貨，她超愛買」、「請賈董力爭濱崎步再一次來台灣開唱，讓她再次感受台灣人的溫暖」、「請賈董合作Ayu，兩位美女而且還是女神界的女力，來個101 Ayu 特展，協調開唱！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法