為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    濱崎步上海演唱會遭取消仍敬業演出 賈永婕敲碗：請再來台灣吧！

    2025/12/01 14:45 即時新聞／綜合報導
    濱崎步上海開唱遭取消。（翻攝自IG）

    濱崎步上海開唱遭取消。（翻攝自IG）

    中國因不滿日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，近期針對日本展開全面抵制行動，連日本天后濱崎步原定11月29日在上海的演唱會也在前一天被無預警喊停。然而，濱崎步仍選擇對著空無一人的場館完成整場演出，展現專業與氣度，讓外界大為動容。對此，台北101董座賈永婕公開力讚，並喊話希望濱崎步能再度來台。

    賈永婕今日在Threads發文表示，上一次濱崎步在台開唱時，她因故錯過而感到非常可惜，再看到天后臨危不亂的表現，更讓她忍不住直呼：「大家敲碗請濱崎步再來台灣一次吧！她真的是一位臨危不亂、堅持到底的大藝術家。」

    貼文曝光後引發熱議，許多網友留言力挺，「賈董說話了！趕快叫他來101買精品！」、「濱崎步8月演唱會慶功也是在101喔，賈董下次記得要請濱崎步去101掃貨，她超愛買」、「請賈董力爭濱崎步再一次來台灣開唱，讓她再次感受台灣人的溫暖」、「請賈董合作Ayu，兩位美女而且還是女神界的女力，來個101 Ayu 特展，協調開唱！」

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播